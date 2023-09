Χρυσό Βραβείο για την πρωτοποριακή συνεργασία του Ομίλου Affidea με την Pharma PLUS

Χρυσό Βραβείο απέσπασε η πρωτοβουλία «Συμμαχία για την Υγεία» στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της Affidea Ελλάδος και της Pharma PLUS στα φετινά βραβεία Best in Pharmacy by BOUSSIAS.

Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση αφορά στην κατηγορία «Καλύτερες Συνεργατικές Πρακτικές» κι έλαβε χώρα σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023, στο Sofitel Athens Airport. Η πρωτοβουλία των δύο εταιρειών προκρίθηκε και βραβεύθηκε από έναν θεσμό που αναδεικνύει την ποιότητα και την καινοτομία στα προϊόντα φαρμακείου, την δημιουργικότητα και την στρατηγική που αφορά τις μάρκετινγκ πρακτικές προώθησής τους στην αγορά αλλά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους καταναλωτές τα φαρμακεία. Μάλιστα, η κριτική επιτροπή σχολίασε σχετικά με την βράβευση: “Σημαντική συμμαχία στον τομέα της πρόληψης Υγείας, όπου για πρώτη φορά δύο εταιρείες αναλαμβάνουν πρωτοβουλία στον χώρο του φαρμακείου συνδυάζοντας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία”. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος διαγνωστικών κέντρων Affidea και η Pharma PLUS του Ομίλου Lavipharm έχουν προχωρήσει σε στρατηγική συνεργασία για την από κοινού προσφορά υπηρεσιών, με στόχο την ανάδειξη του υγιεινού τρόπου ζωής και της επιμελούς παρακολούθησης της υγείας του σύγχρονου ανθρώπου. Μέσα από την καινοτόμο αυτή συνεργασία, τα δύο μέρη παρέχουν ακόμα πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού γύρω από ζητήματα υγείας, με προνομιακά προγράμματα διαγνωστικών εξετάσεων για τους κατόχους της κάρτας πελάτη της Pharma PLUS +PLUSCARD, που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο δίκτυο των διαγνωστικών κέντρων Affidea πανελλαδικά. Η διάκριση αυτή επισφραγίζει την δέσμευση των δύο εταιρειών για την προώθηση της Υγείας και την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας. Η Affidea, από την ίδρυση της το 2005, έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο με σύγχρονα διαγνωστικά και δερματολογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής και πρωτοποριακές διαγνωστικές μεθόδους, με σεβασμό στις ανάγκες των εξεταζόμενων. Λόγω των διεθνών πρωτοκόλλων που εφαρμόζει για την ασφάλεια των εξεταζόμενων, η Affidea είναι ο πιο βραβευμένος πάροχος υπηρεσιών ιατρικής απεικόνισης στην Ευρώπη. Σχετικά με τον Όμιλο Affidea Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους, μέσω ενός Πανελλαδικού Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, κι εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189. Επιπλέον, ο Όμιλος Affidea εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα βελτιστοποίησης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας. Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.