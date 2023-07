Πλησιάζει ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος Zagori Mountain Running στις 21-23 Ιουλίου 2023

Ζαγόρι, 18 Ιουλίου 2023 – Ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος κλείνει φέτος 12 χρόνια και επιστρέφει ανανεωμένος, με πολλές εκπλήξεις στις 21-23 Ιουλίου 2023.

Οι ορεινοί αγώνες του Ζαγορίου ξεκίνησαν το 2011 και κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες και τους κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα 46 χωριά γνωστά για την αρχιτεκτονική τους και την ανυπέρβλητη ομορφιά τους, τα πετρόκτιστα γεφύρια των ξακουστών μαστόρων της Ηπείρου, η χαράδρα του Βίκου, η Σκάλα Βραδέτου, ο ποταμός Βοϊδομάτης, οι εκκλησίες, τα αρχοντικά, η πλούσια βιοποικιλότητα μαγνητίζουν τον επισκέπτη και ταυτόχρονα προσφέρουν στον αθλητή τη συγκίνηση και τη δύναμη που χρειάζεται για τον αγώνα.

Νέες ώρες στους αγώνες στον «τόπο πίσω από το βουνό»

Το Ζαγόρι είναι μια ορεινή περιοχή προικισμένη με σπάνιο φυσικό κάλλος και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ηπείρου, κοντά στα Ιωάννινα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να βρουν τον αγώνα που τους ταιριάζει ή ακόμη και να δοκιμάσουν νέες προκλήσεις αφού οι 4 κατηγορίες αγώνων καλύπτουν αποστάσεις από 10 έως 60 χιλιόμετρα. Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας-σταθμός στην ιστορία των ορεινών Ultra, ο TeRA θα διεξαχθεί με κάποιες τροποποιήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν, το Σάββατο 22 Ιουλίου με έναρξη στις 04:30 το πρωί. Το ανάπτυγμα του εκτείνεται σε 60 χιλιόμετρα και η θετική του υψομετρική διαφορά υπερβαίνει τα 4.250 μέτρα. Ο Μαραθώνιος, Marathon+ 44km θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Ιουλίου με έναρξη στις 06:00 το πρωί, στο ορεινό σύμπλεγμα της Τύμφης. Πρόκειται για έναν ανανεωμένο αγώνα σε μια χορταστική διαδρομή 44km, κυκλική, με 2.600 μέτρα θετικής υψομετρικής, που προκαλεί τους αθλητές να ανεβάσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να δουν το ορεινό τρέξιμο από άλλη οπτική γωνία. Ο Ημιμαραθώνιος, Half Marathon 21km θα διεξαχθεί στο ορεινό σύμπλεγμα της Τύμφης, την Κυριακή 23 Ιουλίου με έναρξη στις 07:30 το πρωί, με 1.170 μέτρα θετικής υψομετρικής. Ο αγώνας 10 χιλιομέτρων, Entry Race 10km, είναι ιδανικός για τη γνωριμία με το ορεινό τρέξιμο και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Ιουλίου στις 08:45 το πρωί, με 430 μέτρα θετικής υψομετρικής. Χτισμένο στο επιβλητικό υψόμετρο των 1.080 μέτρων, στις πλαγιές της Καζάρμας (κορυφή) το πολυπληθές, παραδοσιακό και πανέμορφο Τσεπέλοβο, δεσπόζει μέσα στην άγρια βουνίσια φύση της Τύμφης και είναι το σημείο εκκίνησης και τερματισμού όλων των αγώνων.

Ο παιδικός αγώνας ΖΑΓΟΡΑΚΙ, από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, δίνει την ευκαιρία στις οικογένειες να συνδυάσουν ένα εναλλακτικό τριήμερο διακοπών στα Ζαγοροχώρια. Το Zagoraki M.R. είναι ένας αγώνας τρεξίματος απόστασης 1 χλμ., με τη συμμετοχή παιδιών 3 έως 12 ετών που θα γίνει στο χωριό Τσεπέλοβο, το Σάββατο 22 Ιουλίου, στις 18:00 το απόγευμα.

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης: https://www.zagorirace.gr/programma-zmr23/

Με την ενυδάτωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΖΑΓΟΡΙ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στηρίζει και φέτος τον αγώνα Zagori Mountain Running, ως Μεγάλος Χορηγός, προσφέροντας την απαραίτητη ενυδάτωση και αναζωογόνηση σε όλους τους αθλητές, ενώ παραμένει και Ονομαστικός Χορηγός του παιδικού αγώνα ΖΑΓΟΡΑΚΙ. Το ΖΑΓΟΡΙ δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη διοργάνωση δεδομένης της σταθερής προσήλωσης της εταιρείας στην προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας, παράλληλα με την υγιεινή διατροφή την οποία υπηρετεί με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα του. Και σε αυτόν τον τόπο, «πίσω από το βουνό», το νερό το λέμε ΖΑΓΟΡΙ.

Με την αξιοπιστία των προϊόντων της The North Face

Η κορυφαία outdoor εταιρεία ένδυσης και εξοπλισμού, The North Face, συμμετέχει ως Μεγάλος Χορηγός. Για ακόμη μια χρονιά η The North Face θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους αθλητές που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα οι αθλητές που θα ολοκληρώσουν τους αγώνες TeRA και Marathon+ 44km θα λάβουν μοναδικά δώρα της εταιρείας, που θα τους υπενθυμίσουν την απίστευτη περιπέτεια που αντιμετώπισαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία. Η The North Face, που στηρίζει τη διοργάνωση από το ξεκίνημά της, είναι γνωστή για την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της στον χώρο του outdoor. Σε συνεργασία με τον ambassador του brand Γιώργο Δημουλά trail runner και mural artist, θα δημιουργήσει live μια μεγάλη τοιχογραφία. Θέμα του έργου θα είναι το μότο της The North Face “NEVER STOP EXPLORING” και η διατήρηση του πλούτου της φύσης ως κληρονομιά για την επόμενη γενιά. Παράλληλα, θα δώσει την ευκαιρία στους μικρούς explorers να δοκιμάσουν, για ακόμα μία χρονιά, τις δυνατότητές τους και να διασκεδάσουν με ασφάλεια στον τοίχο αναρρίχησής της.

Με τη σταθερή στήριξη του κορυφαίου καταστήματος της Fifth Element

Από την πρώτη χρονιά, η Fifth Element, το απόλυτα εξειδικευμένο κατάστημα αθλητικών δραστηριοτήτων, είναι ο Μεγάλος Χορηγός του αγώνα. Φέτος, η Fifth Element χαρίζει με κάθε εγγραφή στους αγώνες, εκπτωτικό κουπόνι -10% που ισχύει για όλα τα νέα της προϊόντα. Παράλληλα, το φετινό συλλεκτικό Buff® του αγώνα, με τη μοναδική του σχεδίαση, είναι αφιερωμένο στην πλούσια και σπάνια χλωρίδα του Ζαγορίου και είναι διαθέσιμο για αγορά από το ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα της Fifth Element. Η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην προστασία της φύσης, με σεβασμό προς στο περιβάλλον, ενισχύοντας το έργο του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου και διαθέτοντας μέρος των εσόδων της.

Δωρεάν μεταφορά αθλητών (21km & 10km) στο Τσεπέλοβο

Η Οργανωτική Επιτροπή του Zagori Mountain Running, προκειμένου να διευκολύνει τους δρομείς που θέλουν να μετακινηθούν από τα Ιωάννινα στο Τσεπέλοβο για τους αγώνες των 21km & 10km και δεν διαθέτουν μεταφορικό μέσο, θα δρομολογήσει mini bus, την Κυριακή 23 Ιουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η αναχώρηση θα γίνει από την Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων (Περιφέρεια Ηπείρου) στις 05:30 το πρωί με τελικό προορισμό το Τσεπέλοβο και επιστροφή από Τσεπέλοβο στα Ιωάννινα στις 14:00. Οι αθλητές δικαιούνται δωρεάν μεταφορά, ενώ το κόστος μεταφοράς για τυχόν συνοδούς είναι 5€/συνοδό. Ο κάθε αθλητής θα πρέπει να επιδείξει τον αριθμό BIB του κατά την είσοδό του στο mini-bus.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στα mini-bus γίνονται στο site της My Adventure: https://www.myadventure.gr/product/zagori-mountain-running-bus-ticket/

Στήριξη του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Η διοργάνωση του Zagori Mountain Running στηρίζει φέτος το Make-A-Wish και εκπληρώνει τις ευχές παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες. Αγοράζοντας ένα συλλεκτικό βραχιολάκι της διοργάνωσης, συμμετέχετε ενεργά στην υποστήριξη του σημαντικού έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), καθώς όλα τα έσοδα διατίθενται για αυτόν τον σκοπό. Μπορείτε και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της οικογένειας και το φως στις ευχές των παιδιών που

δίνουν την προσωπική τους μάχη με μια σοβαρή ασθένεια. Από το 1996, που ιδρύθηκε, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έχει εκπληρώσει περισσότερες από 3.000 ευχές.

Μεγάλοι Χορηγοί είναι οι Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, The North Face, Fifth Element.

Χορηγός είναι η JEEP AUTOLINEA Ιωάννινα.

Επίσημοι Υποστηρικτές είναι οι NOMAD Premium Greek Honey, Melissa, Costa Coffee, Neversecond, Anthrax, Comodo, Tailwind, Dole, Igloo, Δωδώνη, Ostracon, Υφαντής, Green Cola, Ορειβατικό Καταφύγιο Αστράκας.

Διοργανωτής του Zagori Mountain Running είναι η My Adventure με Συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Ζαγορίου.

Θεσμικοί Υποστηρικτές είναι το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και το Γεωπάρκο Βίκου – Αώου.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Πως να έρθετε στο Ζαγόρι: https://www.zagorirace.gr/xrisimes-plirofories/

Πληροφορίες για το Zagori Mountain Running: website: https://www.zagorirace.gr e-mail: [email protected]