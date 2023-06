Ισχυρό μήνυμα κατά του καρκίνου από εκατοντάδες συμμετέχοντες στο Run Bike Care 2023

Εκατοντάδες δρομείς και ποδηλάτες όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων ένωσαν τις δυνάμεις και τις φωνές τους την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, μέσα από τη φιλανθρωπική δράση του Run – Bike - Care, που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν, περπάτησαν 5χλμ. και έκαναν ποδήλατο 10χλμ. χωρίς ανταγωνισμό, στηρίζοντας το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι».

Η φετινή δράση του Run Bike Care έγινε παρουσία του Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης στα 400μ. με εμπόδια Περικλή Ιακωβάκη, του Ελληνοαμερικανού Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού και υπερμαραθωνοδρόμου Κωνσταντίνου Καρνάζη, της Survivor, Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και Πρέσβειρας του Ελληνικού Αθλητισμού κας. Μαρίας Πολύζου, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γιώργου Μαυρωτά, του Υποψήφιου βουλευτή Νότιου Τομέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Νίκου Καλογερή, του Πρόεδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Γιώργου Δημόπουλου, της Αντιδήμαρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών του Δήμου Αθηναίων, κας. Κατερίνας Γκαγκάκη, του χρυσού Παραολυμπιονίκη στη σφαιροβολία Chejon Fernandes, του αργυρού Παραολυμπιονίκη, παγκόσμιου πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης στη δισκοβολία, Μάκη Καλαρά, της Υπερμαραθωνοδρόμου Τζο Μαντά, της Δημοσιογράφου, Δώρας Τσαμπάζη, της καθηγήτριας φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη, της Πρόεδρου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, κας. Ζωής Γραμματόγλου και της Πρόεδρου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), κας. Νίκης Αραμπατζή.

Στις 08:30 το πρωί έγινε η εκκίνηση της ποδηλατάδας 10χλμ. και στις 09:30 η εκκίνηση των δρομέων που έτρεξαν και περπάτησαν 5χλμ. με σημείο αφετηρίας και τερματισμού το εμβληματικό Ζάππειον Μέγαρον, που αποτελεί ιστορική κληρονομιά στον Ελληνικό Πολιτισμό. Με το μήνυμα «Τρέξε - Κάνε ποδήλατο – Ενημερώσου» οι ποδηλάτες διένυσαν δύο φορές την πανέμορφη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας, για να ολοκληρώσουν τα 10χλμ., ενώ οι δρομείς και οι βαδιστές, μία φορά, κάνοντας τα 5χλμ.

Η δράση εκτός από την Αθήνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη, στη Σύρο, στη Σπάρτη, στο Γύθειο και σε άλλες πόλεις κάνοντας πράξη το σύνθημα του συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. «Τρέχουμε Πιο Γρήγορα Από Τον Καρκίνο». O Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. τίμησε όσους επέζησαν και θυμήθηκε όσους έφυγαν από τη ζωή λόγω του καρκίνου με το Run Bike Care, ενώνοντας τις φωνές όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει μια εμπειρία καρκίνου.

Όλα τα έσοδα του Run Bike Care στο Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»

Τα έσοδα από τη φετινή διοργάνωση του Run – Bike - Care χρηματοδότησαν το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι», που αποτελεί την υλοποίηση του οράματος του συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2018 και από τότε δεν έχει πάψει να υποστηρίζει τους ανθρώπους στον οικείο χώρο τους με το να παρέχει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε ογκολογικούς ασθενείς που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) βαρύτητα κατάστασης υγείας, β) αδυναμία μετακίνησης, γ) οικονομική & οικογενειακή κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες: HYPERLINK "https://bit.ly/3nmt8WV" https://bit.ly/3nmt8WV

Ο Νίκος Τουλιάτος, ένας από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς Έλληνες μουσικούς της JAZZ, σύγχρονης και αυτoσχεδιαζόμενης μουσικής με την ομάδα κρουστών «ΗΧΟΔΡΑΣΗ», κράτησαν το ενδιαφέρον του κόσμου και τον παλμό της διοργάνωσης στα ύψη, δίνοντας τον απαραίτητο ρυθμό στους συμμετέχοντες και δημιουργώντας ένα μοναδικό πανηγυρικό κλίμα. Αντίστοιχα, η καθηγήτρια φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη ανέλαβε την προθέρμανση όλων των αθλητών στην ποδηλατάδα και το στο τρέξιμο.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν καλλυντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας της AEGEAN BEAUTY S.A., δροσίστηκαν με τα προϊόντα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και ενυδατώθηκαν με το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ.

Official Supporter της διοργάνωσης ήταν η GSK.

Partners της διοργάνωσης ήταν οι NJV Athens Plaza, ROCHE DIAGNOSTICS, GENESIS PHARMA, Pharmaserve-Lilly, BIANEΞ Α.Ε., Pfizer και AEGEAN BEAUTY S.A.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Creative Thinking Development είναι μία από τους 14 εταίρους από 6 χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα ΟACCUs, στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health. OACCUs σημαίνει OAC (outdoor against cancer) Sees (C) Us και OAC (outdoor against cancer) Connects Us. Τα OACCUs αποτελούν ζωτικό μέρος του νέου δικτύου EU4Health και επιδιώκει την ιδέα της εκπαίδευσης νεαρών επιζώντων από καρκίνο, των οικογενειών και των φίλων τους ως πρεσβευτές και προπονητές σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου νέων επιζώντων από καρκίνο με το σύνθημα του έργου του: «ΔΙΑΛΕΞΤΕ τον ΥΓΙΕΙΝΟ τρόπο!»

Helpers της διοργάνωσης ήταν οι Coca-Cola Τρία Έψιλον και ΑΜΚΕ ΑΙΓΕΑΣ.

Official Water της διοργάνωσης ήταν το φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ.

Στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και στην ασφάλεια της πανέμορφης διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας, συνέβαλαν τα μέγιστα η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, η Ελληνική Αστυνομία, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.). Στην υλοποίηση της δράσης βοήθησαν οι εθελοντές του συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι., του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και της Rescue Team DELTA δίνοντας δυναμικό «παρών».

Η διοργάνωση εντάχθηκε στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το sports production της διοργάνωσης ανέλαβε η ActiveMedia Group.