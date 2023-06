Γνωρίστε τους finalist του Red Bull Dance Your Style 2023

Ποιο είναι το πιο παράξενο μέρος στο οποίο θα ήθελαν να χορέψουν; Ποιος χορός είναι «απαγορευτικός» για εκείνους; Υπό τους ήχους ποιου τραγουδιού θα ήθελαν να χορεύουν ασταμάτητα; Οι 16 χορευτές που προκρίθηκαν στον τελικό του Red Bull Dance Your Style μας απαντούν στροβιλίζοντάς μας στους ρυθμούς του street dance.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι δύο προκριματικοί του Red Bull Dance Your Style - στην Θεσσαλονίκη και στην Μαρίνα Φλοίσβου στην Αθήνα. Συνολικά 32 χορευτές με διαφορετικά χορευτικά στυλ και με μοναδική προσωπικότητα διαγωνίστηκαν σε 1v1 battles.

Στο τέλος, αναδείχθηκαν οι 16 φιναλίστ που θα απολαύσουμε όσο εκείνοι θα διαγωνίζονται στον τελικό του Red Bull Dance Your Style που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Είδαμε τους top dancers να κερδίζουν το κοινό με τις χορευτικές τους ικανότητες και να γεμίζουν τον χώρο με ρυθμό και ένταση. Ας μάθουμε λίγα πράγματα και για τους ίδιους. Ελάτε να γνωρίσουμε τους χορευτές.

1. Σε ποιο περίεργο μέρος θα ήθελες να χορέψεις αν μπορούσες;

• Sitzi: Στο διάστημα, σε zero gravity.

• Elina Ant: Θα ήθελα πολύ να χορέψω κάτω από τα φώτα του βόρειου σέλας, συγκεκριμένα στην Ισλανδία λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς που διαθέτει σαν χώρα.

• Dimas: Θα ήθελα να χορέψω στο Cirque Du Soleil.

• Chriss Kross: Ως χορευτής που η κύρια πηγή έμπνευσης του είναι η φύση, ίσως το περίεργο μέρος που θα ήθελα να χορέψω θα ήταν στον ουρανό, δίπλα στα σύννεφα δηλαδή.

• Aspa: Σε οποιοδήποτε μέρος κάτω από το νερό.

• Dahouse Mark: Στο φεγγάρι.

• Evi Mameletzi: Το πιο περίεργο μέρος που θα ήθελα να χορέψω είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου.

• DWAVE: Στο φεγγάρι.

• Chocolate Muffin: Στο πιο βαθύ μέρος της θάλασσας.

• Icer: Επειδή έκανα χρόνια street performing και χόρευα παντού στον δρόμο έχει τύχει να χορέψω σε πολλά μέρη που υποτίθεται δεν είναι για χορό, όπως supermarket, μαγαζιά με ρούχα, καφετέριες που αράζει ο άλλος και πίνει απλά τον καφέ του. Δεν μου έρχεται κάποιο μέρος ως περίεργο πλέον.

• Diart: Σε αρχαιολογικούς χώρους.

• Christina Tzakou: Ένα περίεργο μέρος νομίζω που θα ήθελα να χορέψω είναι σε αρένα Box μέσα στο ring όπως ήταν οι παλιές ταινίες χορού.

• Kofi: Μέσα στην Βουλή.

• Eva Zafeiraki: Θα ήθελα να χορέψω στην Eurovision.

• Andi Xhuma: Έχω χορέψει σε πολλά περίεργα μέρη στην Αθήνα. Τόσο που δεν μου φαίνονται πια περίεργα.



2. Αν μπορούσες να χορεύεις μόνο με ένα τραγούδι για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιο θα ήταν αυτό;

• Sitzi: N.Y. State of Mind - Nas.

• Elina Ant: Το τραγούδι που με φαντάζομαι να χορεύω για το υπόλοιπο της ζωής μου είναι το Fall in Love των Slum Village.

• Dimas: Θα ήταν το Blue world - Apollonio Maiello.

• Chriss Kross: Αν έπρεπε να διαλέξω ένα κομμάτι για το υπόλοιπο της ζωής μου θα διάλεγα το Redstripe Rhapsody από Lausse The Cat. Αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι που αλλάζει την μορφή του αρκετές φορές κατά την διάρκεια και περιέχει τα περισσότερα από τα μουσικά ερεθίσματα που έχω λάβει και μου αρέσει να χορεύω.

• Aspa: A Tribe Called Quest - Scenario.

• Dahouse Mark: Stacy Epps - Floatin γιατί έχει όλα τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν εμένα!!!

• Evi Mameletzi: Το τραγούδι που θα χόρευα για το υπόλοιπο της ζωής μου είναι το Baby girl - DJ Mofak.

• DWAVE: Δεν θα μπορούσα να περιοριστώ σε ένα τραγούδι, κάθε μουσική και κάθε ήχος στο περιβάλλον γύρω μας, δίνει μια διαφορετική μορφή έμπνευσης και αλλάζει την κίνηση μου.

• Chocolate Muffin: Nothing Else Matters - Metallica.

• Icer: Τα καγκέλια - Έφη Θώδη.

• Diart: ThaWon (remix) - Stacy Epps.

• Christina Tzakou: Like I Love U - Justin Timberlake.

• Kofi: Bitch, Don't Kill My Vibe - Kendrick Lamar.

• Eva Zafeiraki: Drop feat Fatman - Timbaland & Magoo

• Andi Xhuma: Μάλλον το Ταξίμ Ζεϊμπέκικο του Μάρκου Βαμβακάρη πριν το Μάγκα του Βοτανικού.



3. Ποιο είδος χορού δεν θα μπορούσες να υποστηρίξεις καθόλου;

• Sitzi: Jumpstyle. Δεν έχω τόση ενέργεια, αν και μου αρέσει πολύ να το βλέπω.

• Elina Ant: Το είδος χορού που πιστεύω οτι δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω σαν προσωπικότητα είναι το Waacking.

• Dimas: Δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω το Waack.

• Chriss Kross: Το είδος χορού που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω καθόλου θα ήταν το Krump. Μου αρέσει να το παρακολουθώ αλλά δεν θεωρώ πως με εκφράζει.

• Aspa: Αν εννοείται το «δεν θα μπορούσες να υποστηρίξεις» με την έννοια του δεν θα μπορούσα να χορέψω, τότε η απάντηση μου είναι κανένα είδος. Νιώθω ότι αν θέλω να χορέψω κάτι, αργά ή γρήγορα θα το βγάλω. Αν εννοούμε, όμως με την έννοια του support, τότε βλ. απάντηση 5.

• Dahouse Mark: Ηigh heels.

• Evi Mameletzi: Δε θα μπορούσα να υποστηρίξω καθόλου το μπαλέτο.

• DWAVE: Γενικά σαν χορευτής προσπαθώ να ανακαλύπτω και να δοκιμάζω συνέχεια καινούρια είδη χορού και νέους τρόπους κίνησης, οπότε δεν αποκλείω κανένα είδος αν δεν το δοκιμάσω πρώτα.

• Chocolate Muffin: Είναι περίεργο το μπαλέτο, όχι επειδή δεν μπορώ να το υποστηρίξω αλλά επειδή πλέον θα πρέπει να ξε-μάθω και να το μάθω από το μηδέν. Και από άποψη χρόνου δεν νομίζω να μπορώ να το υποστηρίξω, αλλά μου αρέσει φουλ.

• Icer: Λόγω σωματότυπου μπαλέτο.

• Diart: Το Vogue.

• Christina Tzakou: Νομίζω πως το Waacking είναι το μόνο είδος, αν και έχω κάνει λίγο δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω ποτέ ίσως και λόγω μουσικής.

• Kofi: Δεν υπάρχει χορός που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω γιατί μου αρέσει ο χορός ως γενική έννοια και με ενδιαφέρουν γενικά όλοι οι χοροί.

• Eva Zafeiraki: Δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω το Waack.

• Andi Xhuma: Κανένα.



4. Μπορείς να επιλέξεις ένα είδος χορού, εκτός από το δικό σου. Ποιο είναι αυτό και γιατί;

• Sitzi: Το popping, για το κινησιολογικό εύρος και την δημιουργικότητα που προσφέρει.

• Elina Ant: Αν επέλεγα ένα άλλο είδος χορού εκτός από το δικό μου, θα ήταν το Afro γιατί με εκφράζει με διαφορετικό τρόπο από το hip hop και νιώθω ότι καλύπτει άλλες πτυχές του εαυτού μου.

• Dimas: Θα επέλεγα το electro.

• Chriss Kross: Έχω κινηθεί σε όλα τα είδη χορού του Street Dance, έστω και λίγο, με σκοπό να πάρω κάποιες βασικές γνώσεις. Οπότε, αμέσως μετά από το Hip Hop και το House που είναι τα βασικά μου είδη, θα διάλεγα το Dancehall. Η μουσική του και η κίνησή του μου δίνουν κάτι που δεν μπορώ να το πάρω από πουθενά αλλού. Επιπλέον, με έχει επηρεάσει πολύ και σε ο,τι άλλο κάνω, από την κίνηση μέχρι και την σκέψη.

• Aspa: Experimental ή και breaking. Πιστεύω έχουν να προσφέρουν πολλά, τόσο στον ίδιο τον χορευτή, σε ότι αφορά skills, creativity κλπ., όσο και στην χορευτική σκηνή γενικότερα αφού πλαισιώνουν μια συνεχόμενη εξέλιξη.

• Dahouse Mark: Dancehall γιατί μου αρέσει παρά πολύ η μουσική.

• Evi Mameletzi: Θα επέλεγα το break επειδή μου αρέσει που είναι στην κουλτούρα του hip hop και δεν θα ήθελα να φύγω από αυτήν.

• DWAVE: Το breaking γιατί φτάνει το σώμα σε ακραία όρια αντοχής και δύναμης.

• Chocolate Muffin: Μου αρέσει η καποέιρα σαν χορός και όλη η φιλοσοφία της. Μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι συνδυάζει χορό και πολεμική τέχνη.

• Icer: House γιατί συνήθως είναι η μουσική που μου δίνει συχνά μια αίσθηση ελευθερίας.

• Diart: House, επειδή ακούω πολύ αυτήν την μουσική.

• Christina Tzakou: Θα επέλεγα το Popping. Με συναρπάζει γενικότερα να μαθαίνω styles που αντικειμενικά είναι δυσκολότερα για γυναίκες. Αγαπώ το control, την έκρηξη και την πλαστικότητα στο σώμα και θεωρώ πως το Popping έχει όλα αυτά.

• Kofi: Θα επιλέξω το Krump γιατί πιστεύω ότι βγάζει την άλλη εκδοχή του εαυτού μου, την πιο δυναμική, και εκδηλώνει άλλα συναισθήματα σε πιο έντονο βαθμό.

• Eva Zafeiraki: Το σύγχρονο γιατί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μου.

• Andi Xhuma: Μπαλέτο. Το πιο τεχνικά δύσκολο, τελειοποιημένο και διαχρονικό είδος χορού.



5. Ποιο είδος χορού αν δεν υπήρχε, δεν θα σου έλειπε;

• Sitzi: Οποιοδήποτε style αν έλειπε θα υπήρχε ένα κενό. Πιστεύω όλα τα styles είναι απαραίτητα και έχουν το κοινό τους, το οποίο ταυτίζεται με την κίνηση και ιδεολογία του style.

• Elina Ant: Δεν είναι ότι δεν θα μου έλειπε κάποιο είδος χορού αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι όλα έχουν βοηθήσει στην εξέλιξη των style και των ειδών χορού που υπάρχουν σήμερα. Οπότε δεν θα ήθελα να αποκλείσω κάποιο.

• Dimas: Όλοι οι χοροί έχουν τον δικό τους ρόλο και την δικιά τους ομορφιά.

• Chriss Kross: Συγκριτικά με τα υπόλοιπα είδη, θα επέλεγα το Krump γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως δεν θεωρώ ότι μπορώ να το υποστηρίξω, ή ακόμα και να εκφραστώ μέσα από αυτό.

• Aspa: Όλα τα είδη και τα styles είναι εξίσου σημαντικά να υπάρχουν. Αντιπροσωπεύουν μια κοινότητα ανθρώπων και ένα mindset. Εκτιμώ και σέβομαι κάθε χορό.

• Dahouse Mark: Πιστεύω πως όλα τα είδη χορού πρέπει να υπάρχουν γιατί αντιπροσωπεύουν κάποιους ανθρώπους.

• Evi Mameletzi: Πιστεύω πως όλα τα είδη χορού υπάρχουν για κάποιο λόγο, το καθένα από αυτά αντιπροσωπεύει κάποιον από εμάς, οπότε δεν μπορώ να βγάλω κάποιο εκτός.

• DWAVE: Κάθε είδος χορού έχει κάτι να δώσει.

• Chocolate Muffin: Commercial

• Icer: Ε τώρα τι ερώτηση είναι αυτή; Χορός να 'ναι και ότι να’ ναι. Αρκεί να βγαίνει με ψυχή!

• Diart: Όλα θα μου έλειπαν. Από όλα τα είδη οι χορευτές παίρνουμε έμπνευση - σε άλλα περισσότερη σε άλλα λιγότερη. Όπως και να έχει φέρουν μία επιρροή σε εμένα και στον χορό μου. Επίσης, θεωρώ πως αν κάποιο style έλειπε, θα έλειπε μαζί του κάποιο άλλο. Γιατί είναι όλα αλληλένδετα. Όπως το άσπρο δεν θα υπήρχε χωρίς το μαύρο. Παρόλα αυτά, επειδή πρέπει να δοθεί μια απάντηση θα έλεγα το Vogue, γιατί δεν είναι απλά ένα είδος χορού αλλά βασίζεται γύρω από την κουλτούρα του Ballroom, την οποία δεν έχω μάθει ακόμη.

• Christina Tzakou: Είναι όλα πολύ σημαντικά και δίνουν διαφορετικά πράγματα στον χορό, αλλά ίσως το είδος που δεν θα μου έλειπε τόσο είναι το Voguing.

• Kofi: Το μπαλέτο αν και μου αρέσει να το βλέπω δεν ταυτίζομαι αρκετά γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο η ελεύθερη κινησιολογία.

• Eva Zafeiraki: Δεν θα μου έλειπε καθόλου το house.

• Andi Xhuma: Τα είδη χορού βασίζονται σε πολύ παρόμοιο κινησιολόγιο αν πάρουμε τα βασικά. Οπότε ακόμα και να έλειπε ένα είδος χορού , θα έβρισκα στοιχεία του σε άλλα παρόμοια.

Ο τελικός του Red Bull Dance Your Style θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Be there για μοναδικά χορευτικά battles και side acts.