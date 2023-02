Επίσημο το τέλος ενός θρύλου: Αποσύρθηκε ο Τομ Μπρέιντι

Ο Αμερικάνος quarterback και θρύλος του NFL, ανακοίνωσε το τέλος της σπουδαία καριέρας του μετά από 23 χρόνια. Ο Τομ Μπρέιντι αν και πέρσι τέτοια μέρα είχε ανακοινώσει πως σταματά, όμως τελικά επέστρεψε για ακόμα μία σεζόν και μετά την ήττα από τους Dallas Cowboys αποφάσισε να κρεμάσει οριστικά τα παπούτσια του.

Ο Μπρέιντι τελείωσε την καριέρα του με 7 κατακτήσεις Super Bowl. Έξι με τους Patriots και ένα με τους Tampa Bay Buccaneers

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS