Το IRONMAN 70.3 Vouliageni Greece επιστρέφει στις 22 Οκτωβρίου 2023

Ο κορυφαίος τριαθλητικός αγώνας παγκόσμιας εμβέλειας, IRONMAN 70.3 Vouliagmeni Greece, μία συνδιοργάνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της EY ZHN Greece, επιστρέφει στις 20-22 Οκτωβρίου 2023 στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Μετά τον επιτυχημένο αγώνα τον Οκτώβριο του 2022 με τη συμμετοχή 1.800 αθλητών, 5.500 επισκεπτών & θεατών και 550 εθελοντών, ο αγώνας με την πιο μεγάλη γαλανή ακτογραμμή επιστρέφει και υπόσχεται να δώσει ακόμη πιο δυνατές στιγμές στους παρευρισκόμενους. Η διοργάνωση υπόσχεται έναν αγώνα γεμάτο συγκινήσεις που θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία και η ανυπομονησία όλων των αθλητών να βρεθούν στη γραμμή εκκίνησης είναι μεγάλη.

To IRONMAN αποτελεί την κορυφαία τριαθλητική διοργάνωση με περισσότερους από 200 αγώνες το χρόνο και 400.000 συμμετοχές, σε περισσότερες από 90 χώρες.

Κρατάμε όλοι τις αναμνήσεις ζωντανές μέσα από τις εικόνες του περασμένου αγώνα μέχρι να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στη Βουλιαγμένη. Οι τριαθλητές που θα αγωνιστούν σε αυτό το μαγευτικό φυσικό τοπίο, αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει αυτήν τη μεγαλειώδη προσπάθεια θα γίνουν ένα κάτω από το ρυθμό του ξεχωριστού αυτού τριάθλου.

Την οικογενειακή αγωνιστική εμπειρία θα συμπληρώσουν στην Ακτή Βουλιαγμένης το Under Armour Night Run Vouliagmeni, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 και το IRONKIDS Greece - Vouliagmeni που απευθύνεται στους μικρούς μας ήρωες, 6-12 ετών, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023.

Οι εγγραφές θα ανοίξουν στις 25 Ιανουαρίου 2023 στις 16. gnt+2 και για τις πρώτες 48 ώρες θα ισχύσει χαμηλή προνομιακή τιμή εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μαθαίνουν άμεσα νέα και ανακοινώσεις στα κανάλια επικοινωνίας της διοργάνωσης:

Website: IRONMAN 70.3 Vouliagmeni, Greece - Anything is Possible

Facebook: : https://www.facebook.com/IM703Greece

Instagram: https://www.instagram.com/ironman_greece/