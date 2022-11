Η σοκολάτα προφυλάσσει από την παχυσαρκία και τον διαβήτη

Στις ΗΠΑ περισσότεροι από τον 1/3 των κατοίκων είναι παχύσαρκοι, και ως εκ τούτου αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για διαβήτη τύπου ΙΙ. Νέα έρευνα όμως προτείνει ότι η κατανάλωση σοκολάτας θα μπορούσε να είναι μια καλή στρατηγική για την μείωση αυτού του κινδύνου.

Ερευνητές του Department of Food Science and Technology στο Virginia Polytechnic Institute and State University, ανακάλυψαν κάνοντας μελέτες σε ποντίκια, ότι ένα συγκεκριμένο αντιοξειδωτικό συστατικό του κακάο, που είναι το κύριο συστατικό της σοκολάτας, απέτρεψε την αύξηση του βάρους και μείωση τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Αυτή δεν είναι η μόνη μελέτη που υποδεικνύει ότι η σοκολάτα θα μπορούσε να αποτρέψει τέτοιες καταστάσεις. Το Medical News Today αναφέρει μια προγενέστερη μελέτη η οποία κατέδειξε ότι η σοκολάτα, όπως το κρασί και τα berries, προστατεύει από την εκδήλωση διαβήτη τύπου ΙΙ, ενώ άλλη έρευνα βρήκε ότι οι έφηβοι που τρώνε μεγάλες ποσότητες σοκολάτας τείνουν να είναι πιο αδύνατοι.

Οι μελέτες αυτές υποστηρίζουν ότι ο λόγος που η σοκολάτα έχει αυτές τις προστατευτικές ιδιότητες, είναι ορισμένα φλαβονοειδή που περιέχει. Αυτά είναι αντιοξειδωτικές ουσίες, και η σοκολάτα, περιέχει πολλές από αυτές. Οι επιστήμονες δηλώνουν βέβαια ότι δεν είναι όλα τα φλαβονοειδή ίδια, και δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Στην μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural Food and Chemistry, οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν ποιο φλαβονοειδές ήταν υπεύθυνο για την αποτροπή της αύξησης του βάρους, και την μείωση του σακχάρου στο αίμα. Διαπίστωσαν ότι μια διατροφή υψηλή σε λιπαρά, που είναι εμπλουτισμένη με ολιγομερείς προκυανιδίνες (είδος φλαβονοειδούς), είναι αποτελεσματική στην αποτροπή της αύξησης του βάρους και στην μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Οι ουσίες αυτές περιέχονται στο κακάο που είναι το κύριο συστατικό της σοκολάτας.

Δηλώνουν δε, ότι η μέση κατανάλωση σοκολάτας θα μπορούσε να έχει αυτά τα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν ότι οι επιδράσεις της θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Πηγή: itrofi.gr