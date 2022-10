Σπάει ρεκόρ στο NHL ο Φιλ Κέσελ-Μετρά 990 συνεχή παιχνίδια από το 2009

Ο Φιλ Κέσελ έφτασε τα 990 παιχνίδια, ένα νούμερο που από μόνο του είναι εντυπωσιακό για το πρωτάθλημα του NHL, αλλά ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι είναι παρών σε όλους τους αγώνες από το Νοέμβριο του 2009.

Ο 35χρονος φόργουορντ των Βέγκας Γκόλντεν Νάιτς έχει περάσει από τότε από πέντε διαφορετικές ομάδες, έχοντας αγωνιστεί σε Βοστώνη, Τορόντο, Πίτσμπουργκ, Αριζόνα και Λας Βέγκας, έχει σκοράρει για όλες και δεν έχει χάσει συμμετοχή.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος τον συνεχάρη για αυτό το ρεκόρ, του κι ενώ υπολείπονται ακόμη 10 παιχνίδια για να τα «χιλιάσει» ο «Ironman», όπως τον αποκαλεί.

Ο Κέσελ «έσπασε» το ρεκόρ συμμετοχών που είχε ο Κιθ Γιαντλ, με 989 συμμετοχές από το 2009 μέχρι και φέτος το Μάρτιο, όταν και σταμάτησε από την ενεργό δράση.

IRONMAN PHIL KESSEL 💪



Congratulations Phil, on playing in your 990th consecutive game and becoming the NHL's new "Ironman" leader! pic.twitter.com/BRKHSEuVKJ