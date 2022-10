Πανικός σε αγώνα εφήβων στις ΗΠΑ από πυροβολισμούς εκτός γηπέδου! (vid)

Σκηνές τρόμου για χιλιάδες θεατές σε αγώνα football ανάμεσα σε σχολεία στις ΗΠΑ. Οι Whitmer υποδέχονταν τους Central Catholic, όταν ακούστηκαν αρκετοί πυροβολισμοί εκτός γηπέδου και είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων (δύο γυναίκες κι ένας άνδρας που δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους).

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος για να φύγει από το στάδιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κανένας τραυματισμός σύμφωνα με τους αξιωματούχους των σχολείων.

