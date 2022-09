Στο φετινό Navarino Challenge θα βρεθούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού Αθλητισμού, που με την παρουσία τους τιμούν τόσο τη διοργάνωση, όσο και τη μακροχρόνια συνεργασία τους με τον Μεγάλο Χορηγό της διοργάνωσης, Stoiximan:

Μαζί τους οι Νάσος Γκαβέλας, Γρήγορης Πολυχρονίδης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Περικλής Ιακωβάκης, Παναγιώτης Γιαννάκης, Εβίνα Μάλτση, Joe Arlauckas, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Γεωργία Καλτσή, Γιώργος Λαζαρίδης, Γρηγόρης Σουβατζόγλου, συνθέτουν μια μοναδική ομάδα που θα γίνει ένα με τους συμμετέχοντες της διοργάνωσης στις 21 με 23 Οκτωβρίου.

Πλούσιο πρόγραμμα με πληθώρα δράσεων δράσεις

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge θα είναι το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Άνθρωποι όλων των ηλικιών και όλων των δυνατοτήτων με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» θα γίνουν ένα σε αυτή τη γιορτή και θα απολαύσουν μοναδικές δραστηριότητες:

Αγώνας επίδειξης τένις από τον αθλητή τένις με αμαξίδιο και μέλος της Εθνικής ομάδας Γιώργο Λαζαρίδη powered by Miele

Αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Samsung από αθλητές με αμαξίδιο και μέλη της Εθνικής ομάδας

4on4 τουρνουά μπάσκετ by Trace ‘n Chase

Tennis Induction powered by Miele για ηλικίες 6–9 και 10–13 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά μαζί με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ποδηλασίας Πίστας Χρήστο Βολικάκη powered by Stoiximan σε συνεργασία με το Navarino Outdoors

High intensity training για μικρούς και μεγάλους από τον Δημήτρη Μώρο & το FitnessArt

Μαθήματα kick boxing powered by Samsung για μικρούς και μεγάλους από τον πρωταθλητή kick boxing, Αλέξανδρο Νικολαΐδη

Baby Swimming Lessons by Red Swim Academy & Swim O’ Clock για παιδιά έως 3 ετών συνοδεία γονέα

Μαθήματα πυγμαχίας από τον Χρήστο Γάτση και το Vizantinos Target Sport Club

Spinning Challenge για μικρούς και μεγάλους powered by Vikos με τον Δημήτρη Μώρo & FitnessArt

Μαθήματα Pilates από την ομάδα της γυμνάστριας pilates, Μάντη Περσάκη powered by Samsung

Yoga by Messinian Spa από το FitnessArt

Men’s Round Robbin Tournament με UTS format powered by Miele με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Women’s Round Robbin Tournament με UTS format powered by Miele με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia

Gravel Bike Tour 30χλμ. στον Καταρράκτη Καλαμάρη powered by Vikos σε συνεργασία με το Navarino Outdoors

Μαθήματα μπάσκετ σε παιδιά ηλικίας 5 έως 16 ετών, από τους Δημήτρη Διαμαντίδη και Γιώργο Πρίντεζη powered by Iroes, μαζί τους η Εβίνα Μάλτση & ο Joe Arlauckas

Half day Kids Camp σε παιδία ηλικίας 5 έως 15 ετών με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Τουρνουά Padel powered by Stoiximan με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino

Beachathlon powered by Europa (Παιχνίδια Στίβου για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών) από τον Ολυμπιονίκη και Πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη

F45 Barrio Salamanca Heavy Cardio Workout από την ομάδα του F45 μαζί με τον Δημήτρη Μώρο & τo FitnessArt

Tsimikas Football Clinics για παιδία 13–17 ετών & 5-12 ετών powered by Prosport

Μαθήματα αναρρίχησης με την Χριστίνα Φλαμπούρη powered by The North Face, με την υποστήριξη του Navarino Outdoors

King of the Court Γυναικών Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena powered by Europa

King of the Court Ανδρών Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena powered by Europa

King of the Court Μεικτό Beach Volley Tournament από το Triantafyllidis Beach Arena Μεικτό powered by Europa

Άλμα εις μήκος με τον χρυσό Ολυμπιονίκη Μίλτο Τεντόγλου powered by Stoiximan

Μαθήματα Golf by Bombay Sapphire με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy

Gymnastics από τον χρυσό και χάλκινο Ολυμπιονίκη στους κρίκους Λευτέρη Πετρούνια powered by Stoiximan

Gymnastics από την πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση powered by Iroes

Μαθήματα κωπηλασίας από τον χρυσό Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο powered by Stoiximan με μηχανήματα της Concept2

Μαθήματα ελευθέρας πάλης από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαρία Πρεβολαράκη powered by Stoiximan

“Feed the Fish” Golf Exhibition Game powered by Samsung

Μαθήματα Κολύμβησης από τον ασημένιο πρωταθλητή κόσμου Κριστιάν Γκολομέεβ powered by Stoiximan

Ημιμαραθωνίος powered by Miele

10χλμ τρέξιμο powered by Stoiximan

5χλμ τρέξιμο powered by Samsung