Χιλιάδες θεατές μπήκαν σε break ρυθμούς κάτω από την πανσέληνο στο ελληνικό Red Bull BC One Cypher

Το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου, στην Αγορά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το Red Bull BC One επέστρεψε μετά από 7 χρόνια και το θέαμα ήταν απλά μαγευτικό, με τον κόσμο να παίρνει μία ιδέα του τι θα απολαύσει το 2024 όπου το breaking θα είναι μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων.

Χορευτές και χορεύτριες κυριευμένοι από τη μουσική και το ρυθμό, εκρηκτικά one-on-one battles που έκοβαν την ανάσα, χιλιάδες θεατές να ζητωκραυγάζουν και να χορεύουν στα fun μουσικά beats του DJ AmazeMe, και τρεις υπέροχοι κριτές μεταμόρφωσαν την Αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μια μεγάλη γιορτή του breakdance κάτω από τη μαγευτική πανσέληνο.

Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία του μεγάλου Ελληνικού τελικού, 26 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να διαγωνιστούν στους ανοιχτούς προκριματικούς του Red Bull BC One. Η ενέργεια στα ύψη και η αγωνία στα πρόσωπα των διαγωνιζόμενων εμφανής! Μετά από δυνατές μάχες, 4 άνδρες και 1 γυναίκα κατάφεραν και πέρασαν στην επόμενη φάση του τελικού.

Παράλληλα, ο B-Boy Junior, μέλος των Red Bull BC One All Stars, ενός crew που αντιπροσωπεύει τους καλύτερους χορευτές από όλο τον κόσμο στη σκηνή, με την υποστήριξη του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προσπάθησε να μεταδώσει όλη την κουλτούρα του breakdance και να μάθει κάποια πρώτα βήματα σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Η ώρα πλέον είχε φτάσει… τα φώτα έσβησαν, όλοι περίμεναν με ανυπομονησία και οι 2 οικοδεσπότες & λάτρεις του breaking, 12ος Πίθηκος και B-Boy Saspens, βγήκαν στη σκηνή για να μας καλωσορίσουν στο Red Bull BC One Cypher Greece!

16 B-Boys και 6 B-Girls από κάθε γωνιά της χώρας συναντήθηκαν πάνω στο stage και δώσανε τον καλύτερο τους εαυτό. Ωστόσο, τα βλέμματα του κοινού, αλλά και των κριτών τράβηξε ο ταλαντούχος B-Boy Onel και η B-Girl Sidi!

Στον τελικό και καθοριστικό γύρο των ανδρών, ο B-Boy Onel ήρθε αντιμέτωπος με τον Β-Boy Aidi, ενώ από την πλευρά των γυναικών, η B-Girl Sidi διαγωνίστηκε με την B-Girl Daniela. Και τα δύο ζευγάρια έδωσαν εκπληκτικά battles, εκτέλεσαν τα καλύτερα moves τους, εντυπωσίασαν αλλά και δυσκόλεψαν τους κριτές, B-Boy Menno, B-Boy Junior και B-Girl San Andrea. Η αιθέριες κινήσεις και το ομαλό flow της B-Girl Sidi, αλλά και οι εφευρετικές και power φιγούρες του B-Boy Onel ήταν αυτές που τελικά τους κέρδισαν μια θέση στο βάθρο και το χρυσό εισιτήριο για την Νέα Υόρκη, στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull BC One, στις 12 Νοεμβρίου 2022.

Ένα φοβερό show με δύο από τους πιο δυνατούς hip-hop artists στην Ελλάδα, Marseaux και Hatemost, στήριξε το Red Bull BC One και δημιούργησε ακόμα πιο δυνατές στιγμές σε αυτή την ανεπανάληπτη breaking βραδιά.

Όσοι δεν κατάφεραν να παρευρεθούν εκείνη τη βραδιά παρακολούθησαν τον θεαματικό τελικό μέσα από το Tik Tok κανάλι του Red Bull.

Προς το παρόν μπορείτε να πάρετε μια ανάσα και θα τα ξαναπούμε στις 12 Νοεμβρίου για να σας μεταφέρουμε τις καλύτερες στιγμές απευθείας από τη Νέα Υόρκη και τον μοναδικό Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull BC One.

Σχετικά με το Red Bull BC One

Το Red Bull BC One θεωρείται ο σημαντικότερος one-on-one B-Boy & B-Girl διαγωνισμός στον κόσμο. Κάθε χρόνο χιλιάδες χορευτές διαγωνίζονται σε εθνικούς προκριματικούς (cyphers) για μια πολυπόθητη θέση στο Last Chance Cypher. Εκεί πρέπει να αποδείξουν το ταλέντο και τις ικανότητες τους και να διεκδικήσουν μια θέση στον Παγκόσμιο Τελικό Red Bull BC One.

Μάθε περισσότερα στο:

https://www.redbull.com/gr-el/events/bcone