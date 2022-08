Προκαλεί ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ: Ανέβασε video με προσωπικές του στιγμές (vid)

Ο γνωστός αθλητής πολεμικών τεχνών έκανε μία ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς φαίνεται ότι μοιράστηκε σε βίντεο μία προσωπική του στιγμή.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο σε κατάστρωμα ενός πολυτελούς σκάφους κι ενώ βρίσκεται ανοιχτά της θάλασσας. Η σύζυγός του διακρίνεται να έχει το κεφάλι της στο σώμα του, υπό τους ήχους Lounge μουσικής.

Η ανάρτηση του Μακ Γκρέγκορ έγινε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και όσοι την είδαν έσπευσαν να τη σχολιάσουν, αρνητικά, θεωρώντας ότι εκθέτει τη σύζυγό του.

Λίγο αργότερα ο 34χρονος κατέβασε το βίντεο και άφησε μία δημοσίευση με τον ίδιο να χαλαρώνει στο σκάφος του, γράφοντας:

«Αν είναι να το... πάρεις, πάρ' το στον πάνω όροφο ενός τριπλού καταστρώματος», ανάρτηση που επίσης διέγραψε.

Conor McGregor is a wrong un. Your wife, mother of your kids FFS. Keep that to yourself man.