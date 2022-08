Ο Καμαρού Ουσμάν έχασε το «στέμμα» του από τον Λέον Έντουαρντς (vid)

Όλα αυτά σε επίπεδο UFC και στο κλουβί, όπου τέθηκαν αντιμέτωποι οι δύο «μαχητές». Ουσμάν και Έντουαρντς αναμετρήθηκαν ξανά επτά χρόνια μετά τον πρώτο τους αγώνα, με τον πρώτο να ηττάται για πρώτη φορά σε UFC.

Ο Ουσμάν φαινόταν ότι «είχε» τον αγώνα, όταν προς το τέλος του, ο Έντουαρντς τον κατηύθυνε λανθασμένα με το δεξί του χέρι και στη συνέχεια του κατάφερε με το πόδι ένα χτύπημα στο κεφάλι, που ήταν και αυτό που του έδωσε τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του.

Ο 35χρονος ΝΙγηριανός ήταν πρωταθλητής από το 2019, αλλά πλέον το στέμμα το πήρε ο Εντουαρντς.

Δείτε το χτύπημα:

