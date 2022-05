«Κοντά στον ΠΑΟΚ η Μπλάνκο» (pic - vid)

Όπως αναφέρει το εν λόγω tweet, η Μπλάνκο ήταν κοντά σε συμφωνία με την Άλμπα Μπλαζ, ομάδα που αγωνίστηκε φέτος στην Ευρώπη ο Δικέφαλος, οι συζητήσεις όμως δεν προχώρησαν καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ η αθλήτρια δεν έμεινε ικανοποιημένη από την Ρουμανική πόλη.

Κάπως έτσι, η ομάδα της Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει τον πρώτο λόγο στην μεταγραφή, με τους ιθύνοντες των «ασπρόμαυρων» να ξεκινούν από νωρίς τις πρώτες κινήσεις για το σύνολο της επόμενης σεζόν.

Η Χερέρα Μπλάνκο ξεκίνησε την καριέρα της από την Ματανζάς στην Κούβα, για να ακολουθήσουν η Βολερό (Ελβετία), Λε Κανέ Βολερό (Γαλλία) και η UYBA Μπούστο Αρσίτσιο (Ιταλία).

Δείτε το tweet αλλά και στιγμιότυπα από την αθλήτρια:

BREAKING NEWS - Talks between Liset #Herrera-Blanco and Alba Blaj have broken down because she was not totally convinced by the destination. Now #PAOK Thessaloniki are in ‘pole position’ to sign the Cuban player. #volleymercato https://t.co/XE1A9Eyzey