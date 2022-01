Pre League ανδρών: Έπιασε κορυφή στον όμιλο ανόδου ο Πήγασος Πολίχνης

Στη κορυφή του Γ' ομίλου ανόδου στη Pre League ανδρών βρίσκεταιο Πήγασος Πολίχνης που επικράτησε για την 3η αγωνιστική με 3-0 σετ της μέχρι πρότινος αήττητης Καλαμάτας 80.

Ο Αριστοτέλης Σκύδρας με ανατροπή επικράτησε με 3-1 σετ του Άθλου Ορεστιάδας, ενώ με το ίδιο σκορ ο Κέρκης επιβλήθηκε της ΑΕΚ στη Σάμο.

Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη του Γ’ Ομίλου θα πάρει απευθείας την άνοδο στη Volley League Ανδρών.



Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τη 2η έως και την 5η θέση του Γ’ Ομίλου (PL-Γ/2 έως PL-Γ/5) θα αγωνισθούν σε Play Off με το πιο κάτω σύστημα μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του Γ’ Ομίλου).



Η ομάδα που θα καταλάβει την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων Play Off στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος θα πάρει και αυτή την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.



Η ομάδα που θα καταλάβει την 3η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων Play Off στη Β’ Φάση του πρωταθλήματος θα δώσει αγώνες μπαράζ με την ομάδα που θα καταλάβει την 8η θέση στην Τελική Κατάταξη της Volley League, μέχρι να συμπληρώσουν δύο (2) νίκες. Η νικήτρια ομάδα των αγώνων μπαράζ, θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Volley League της επόμενης σεζόν.

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Πήγασος Πολίχνης - ΑΟ Καλαμάτα 80 3-0 (27-25, 25-23, 25-20)



Διαιτητές: Παπαδογούλας, Ισκάς, Γραμματεία: Δεληκωστίδου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης.



ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Ηρακλής Θεοδώρου): Κομητούδης, Καρατζάς, Μαυροβουνιώτης, Στίγγας, Μήλης, Εφραιμίδης / Τσαδήμας (λ), Καρατζόγλου, Μπαρδούκας, Μποζίδης.



ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Παναγιώτης Ντάκουρης): Δημητούλης, Πελεκούδας, Παλέντζας, Δαλακούρας, Στόγιαν, Χριστόφας / Ντάκουρης (λ), Χαραλαμπίδης, Κανελλόπουλος, Γεωργάτος.



ΦΕΣ Αριστοτέλης Σκύδρας - ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας 3-1 (21-25, 29-27, 25-15, 25-11)



Διαιτητές: Βασιλειάδης, Σταυριανίδης, Γραμματεία: Παπαδοπούλου Δ., Παρατηρητής: Σιδηράς.



ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ (Θανάσης Στράντζαλης): Κανέλλος, Βλαχόπουλος, Σαρικεΐσογλου, Μαγκαλάες, Αρμενάκης, Γκόρτσανιουκ / Αντωνιάδης (λ), Παντακίδης, Αναστασιάδης, Αντωνίου, Δημητριάδης.



ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Θοδωρής Χουσίδης): Στοϊλούδης, Αλεξάκης, Γκιγιέρμε, Ριζόπουλος, Καψαλιάρης, Φερείρα / Αρχοντούδης (λ), Διαμαντίδης (λ), Τσολακίδης, Ράπτης.



ΑΣ Κέρκης Σάμου - ΑΕΚ 3-1 (25-23, 26-28, 25-17, 28-26)



Διαιτητές: Βελώνης, Μενεσλής, Γραμματεία: Ζαβού, Παρατηρητής: Περρής.



ΑΣ ΚΕΡΚΗΣ (Αντώνης Παπαδόπουλος): Αράγια, Ρούσης, Μπαρμπούνης, Τουρνάκης, Στράτος, Κουτσομύτης / Φραγκιαδάκης (λ), Γεωργίου, Ναζαρένο.



ΑΕΚ (Άκης Χαζηαντωνίου): Πετσιάς, Παύλου, Ράμος, Χαντ, Πιέπερ, Θεοδόσης / Αχιλλεόπουλος (λ), Αδάμ, Καπίρης, Πιέπερ, Καβαρινός.

Η βαθμολογία