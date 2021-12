Τέλος η Καραγκούνη από τον Παναθηναϊκό - Ζήτησε να αποχωρήσει

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί η Πέννυ Καραγκούνη, η οποία ζήτησε η ίδια να αποχωρήσει από το τριφύλλι.

Σύντομο ήταν το πέρασμα της Πέννυς Καραγκούνη από την ομάδα βόλεϊ των Γυναικών του Παναθηναϊκού.

Η Καραγκούνη, η οποία φόρεσε τα πράσινα το καλοκαίρι, ζήτησε να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Το αίτημα της έγινε δεκτό και ανακοίνωσε και η ίδια το τέλος της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Στον πρωταθλητισμό τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα περιμένεις ή όπως έχουν προγραμματιστεί. Θα ήθελα να ανακοινώσω την πρόωρη λήξη της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό. Σαν αθλήτρια θέλω πάντα να βοηθάω τον εκάστοτε σύλλογο που ανήκω και δε μου αρκεί να «κάθομαι» μόνο σε ένα καλό συμβόλαιο. Φεύγω με πάρα πολύ θετικά συναισθήματα για τις κοπέλες που μοιράστηκα το γήπεδο και εύχομαι μέσα απ’ την καρδιά μου να πετύχουν αυτό για το οποίο έχουν δουλέψει αυτούς τους μήνες. Δε θα μπορούσα όμως να μην ευχαριστήσω και τη διοίκηση του Ερασιτέχνη, αφενός για τη στήριξη τους όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα και αφετέρου που, ενώ δεν επιθυμούσαν να αποχωρήσω, κατανόησαν και σεβάστηκαν τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Θάνο Αραγιάννη για τη συνολική στήριξη και τη στάση του απέναντι μου. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σωματείο που αποπνέει υγεία και δε θα αργήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες. Ίσως οι δρόμοι μας κάποια στιγμή να ξανά συναντηθούν! Μέχρι τότε => to the next chapter! 👊»

