Στον ΟΦΗ ο Γκονσάλο Λαπέρα

Την απόκτηση του 28χρονου ακραίου Γκονσάλο Λαπέρα ανακοίνωσε η ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ.

Ο ακραίος από την Αργεντινή θα αντικαταστήσει τον Χουάν Βάσκεθ καθώς παρουσιάστηκε πρόβλημα με τα έγγραφά του για να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

To ΤΑΑ ΟΦΗ ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου (1μ93) Αργεντίνου ακραίου Gonzalo Lapera.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ, έχει υπάρξει διεθνής με τις U21 και U23 της χώρας, έχοντας μάλιστα να επιδείξει την 2η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με την U-21 το 2013 και την 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα με την U-19, το 2011.

To 2021 ήταν τρίτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, ενώ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη Δανία.

Ο Gonzalo Lapera, θα αντικαταστήσει στον ΟΦΗ τον 28χρονο διεθνή ακραίο απο την Βενεζουέλα Juan Vasquez, καθώς παρουσιάστηκε εμπλοκή με τα έγγραφα του για να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Στον ΟΦΗ, δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο, καθώς η προετοιμασία της ομάδας, έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δυο εβδομάδες και η απόφαση του προπονητή, του ΟΦΗ Κώστα Δεληκώστα, ήταν να κινηθεί για άλλο παίκτη.

Το βιογραφικό του Gonzalo Lapera

Name : Gonzalo Lapera

Position : Outside Hitter

Date of Birth : 13/05/1993

Current Club : Volleyklubben Vestsjaelland (Denmark)

Nationality : Argentinean

National Team : Yes (U21 and U23)

Height : 193 cm

Weight : 92 kg

Reach Spike : 347 cm

Reach Block : 330 cm

Languages : English,Spanish

Clubs History

2011 – 2012 : Club Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

2012 – 2013 : Club Olimpo de Bahia Blanca (Argentina)

2013 – 2014 : Atlético Echague Club (Argentina)

2015 – 2016 : Lomas Voley (Argentina)

2016 – 2018 : Atlético Echague Club (Argentina)

2018 – 2021 : Club Atlético Paracao (Argentina)

2021 – 2022 : Volleyklubben Vestsjaelland (Denmark)

Comments/Awards

2011: 5th place in U19 World Championship with Argentinean U19 National Team

2012: 2nd place in U23 PanAmerican Cup with Argentinean U23 National Team

2013: 2nd place in World Championship with Argentinean U21 National Team

2021: 2nd Place in Argentinean Cup-3rd Top Scorer and 13th Top Server of the Championship