Καναδή ακραία στον ΑΟ Θήρας

Την απόκτηση της Άντρεα Μίτροβιτς ανακοίνωσε ο ΑΟ Θήρας.

Η ακραία από τον Καναδά είναι διεθνής και αυτή την περίοδο αγωνίζεται στο Volleyball Nations League που διεξάγεται στο Ρίμινι.

Η ανακοίνωση:

Υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να γιορτάσεις τα γενέθλια σου με μια μεγάλη νίκη της εθνικής σου ομάδας και τη μεταγραφή σου στον ΑΟ Θήρας;

Εμείς στον ΑΟΘ το πιστεύουμε και γι' αυτό λέμε «Happy birthday and welcome to AO Thiras Andrea Mitrovic!»

Η Άντρεα είναι η νέα προσθήκη στο ρόστερ του ΑΟΘ και αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο Ρίμινι της Ιταλίας όπου συμμετέχει με την εθνική ομάδα του Καναδά στο Volleyball Nations League. Η ομάδα της Βορείου Αμερικής χθες πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση (3-2 την Κίνα) και σήμερα κέρδισε με 3-0 τη Γερμανία με την Μίτροβιτς να είναι βασική όπως συμβαίνει από την αρχή του τουρνουά.

Γεννήθηκε στην πόλη Missisauga του Οντάριο και είναι το 3ο παιδί (Σέρτζαν, Μίλαντα) του Λιούμπομιρ και της Ντούσανκα.

Ξεκίνησε να παίζει βόλεϊ στη γενέτειρα της και στην ομάδα Etobicoke 381 για να βρεθεί στις αναπτυξιακές ομάδες του Καναδά ενώ το 2017 μετακόμισε στις ΗΠΑ και το Buffalo University για να ακολουθήσει το 2019 το Arizona State όπου είχε ως προπονητές την Σάνια Τομάσεβιτς (πρώην αθλήτρια του Παναθηναϊκού) και τον Κάρλος Μορένο (έχει αγωνιστεί στο Παγκράτι και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς).

Τη σεζόν 2020-2021 είχε την πρώτη της ευρωπαϊκή εμπειρία αγωνιζόμενη με τη ρουμανική CSU Medicina Târgu Mureș κι από την επόμενη σεζόν θα φορά τη φανέλα του ΑΟ Θήρας.