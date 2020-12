Με ανάρτησή του στο facebook ο Απόστολος Οικονόμου γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τον Πανναξιακό.

Ο Έλληνας τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ομάδας των Κυκλάδων για 1,5 χρόνο. Είναι ο δεύτερος προπονητής που αποχωρεί από ομάδα της Volleyleague γυναικών μετά τον Μίχαλ Μάσεκ του ΠΑΟΚ.

Το ποστάρισμα του έμπειρου τεχνικού ανέφερε χαρακτηριστικά:

ACTA EST FABULA..…

Thanks 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 everyone for everything !!!!!

Bye …..Naxos