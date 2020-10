Πάρις: «Θα ήταν τιμή μου να φορέσω τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά...»

View this post on Instagram

Sento il dovere di ringraziare l’amministrazione ed il presidente del Paok. Sarei stato onorato di vestire la maglia del Paok da parte mia c’era la volontà di mettermi a disposizione della squadra, anche provando ad accettare 3 mesi di prova, ma non raggiungendo un accordo la Società ha preferito percorrere una strada differente. Ringrazio comunque il club per l'interessamento dimostrato e ringrazio soprattutto i tifosi per il calore che mi stanno manifestando da ormai 4 anni !! Faccio un grande in bocca al lupo a tutta la squadra sono sicuro che sarà un buon anno ! Io sono sicuro che qualcosa di bello presto accadrà intanto sono e resto felice qui a syros con la mia famiglia .⚫️⚪️ I must tell that I’m thankful for the proposal that the administration and the president of paok did to me. It would be an honor for me to be part of Paok family. I agree for a 3 months contract but unfortunately we couldn’t found one solution so the administration decide to stop the conversation. Thank again at the administration that think and one big thank at all the fans of paok for the love they show me all these 4 years. Good luck at the team paok because I’m sure it will be a good year. I’m sure something good will come for me in the future. Until then, I’m here at Syros with my family⚫️⚪️ Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στη διοίκηση και τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ για την πρόταση. Για 'μένα θα ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω την φανέλα του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά μου υπήρχε η επιθυμία να βοηθήσω την ομάδα και να δεχτώ ακόμα και το συμβόλαιο για 3 μήνες που μου προτάθηκε. Δυστυχώς δεν βρέθηκε η χρυσή τομή και η διοίκηση αποφάσισε να σταματήσει την συζήτηση. Θέλω να πω και πάλι ένα ευχαριστώ στην ομάδα που με σκέφτηκε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς της ομάδας για την αγάπη που μου έδειξαν τα 4 αυτά χρόνια και συνεχίζουν να μου δείχνουν. Καλή επιτυχια στην ομάδα και ειμαι σίγουρος ότι θα είναι μια καλή σεζόν. Για 'μένα πιστεύω ότι κάτι καλό θα συμβεί στο μέλλον. Μέχρι τότε παραμένω στη Σύρο, κοντά στην οικογένειά μου. ⚫️⚪️ Thank u for all