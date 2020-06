Αυτή την κούπα ποιος θα την πάρει;

Μετά από τέσσερις σχεδόν μήνες το βόλεϊ επανέρχεται με τη διεξαγωγή του final four της Volley League που θα αναδείξει και τον φετινό πρωταθλητή.

Στις 8 Μαρτίου παίχθηκε το τελευταίο ματς βόλεϊ πριν την κρίση του κορωνοϊού στην Ελλάδα. Το ντέρμπι Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Ηρακλή διεξήχθη χωρίς κόσμο αφού είχαν αρχίσει να ισχύουν τα μέτρα για την πανδημία με την ομάδα του Κώστα Δεληκώστα να παίρνει τη νίκη με 3-0 σετ.



Έκτοτε η αγωνιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μπήκε στον «πάγο». Η συνέχεια για την ανάδειξη πρωταθλητών εξελίχθηκε σε γρίφο για δυνατούς λύτες με την ΕΣΑΠ να αποφασίζει να κριθεί ο τίτλος στους αγωνιστικούς χώρους με τη διεξαγωγή final four μετά από σχετική πρόταση του Παναθηναϊκού κι αφού η Λίγκα βρέθηκε προ αδιεξόδου.



Η βαθμολογία επικυρώθηκε μέχρι τη 16η αγωνιστική, καμία ομάδα δεν υποβιβάζεται και έτσι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Φοίνικας Σύρου θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που συμφωνήθηκε οι ημιτελικοί θα γίνουν στο ΟΑΚΑ και οι τελικοί στις έδρες των ομάδων. Τόσο οι ημιτελικοί όσο και οι τελικοί θα κριθούν στις δύο νίκες.



Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και με δεδομένο ότι οι ομάδες έχουν να δώσουν σχεδόν τέσσερις μήνες επίσημο ματς, ουδείς μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός, που τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο, είναι η μοναδική ομάδα που θα παραταχθεί πλήρης.



Οι Πειραιώτες που κυνηγούν τον τρίτο σερί τίτλος τους και το γεγονός ότι θα παραταχθούν πλήρεις του δίνει ένα αγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Ολυμπιακός θα χάσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος τον Φίνγκερ που ανακοινώθηκε από την Αλ Αραμπί του Κατάρ αλλά και τον Τερβαπόρτι που συμφώνησε με την Γιαστρέμπσκι και την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στο πολωνικό πρωτάθλημα.



Οι «ερυθρόλευκοι» θα στοχεύσουν να χτυπήσουν από το σερβίς που αποτέλεσε το μεγάλο τους όπλο τη φετινή σεζόν. Εφόσον καταφέρουν και βρουν ρυθμό από την τελική γραμμή τότε τα πράγματα θα απλοποιηθούν για την ομάδα του Φερνάντο Μουνιόθ.



Με αμιγώς ελληνικό ρόστερ θα κατέβει στους αγώνες ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο, ωστόσο χωρίς τους ξένους παίκτες της δύσκολα θα καταφέρει να διεκδικήσει κάτι. Ο Μπούτος είναι ο αναπληρωματικός διαγώνιος για τον «δικέφαλο του βορά» ωστόσο δεν αποκλείεται να δούμε σχήμα και τον Αρμενάκη στη συγκεκριμένη θέση. Ο πολύπειρος παίκτης αγωνιζόταν στον Ηρακλή ως διαγώνιος αλλά αποκτήθηκε τον Ιανουάριο ως κεντρικός παίζοντας ακόμη και βασικός. Για τον ΠΑΟΚ επιστρέφει και ο Γιάννης Τακουρίδης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ματς με τον Ηρακλή στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.



Χωρίς τον βασικό της διαγώνιο Ντεν Ντρις αλλά και τους Αμπράο, Μπιέλιτσα και Μαρσάλ η προσπάθεια στο final four μοιάζει με mission impossible για την ομάδα του Κώστα Δεληκώστα. Ο ΠΑΟΚ μετά το τέλος των αγώνων θα πρέπει να ψάξει και για πασαδόρο αφού ο Φιλίποφ συμφώνησε με την Αμρισβίλ για τη νέα σεζόν ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα αλλάξει και όλους τους ξένους παίκτες αφού μόνο ο Βέλγος Ντεν Ντρις έχει πιθανότητες να μείνει.



Με μεγάλη απουσία αυτή του Σάσα Στάροβιτς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στους αγώνες. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που πριν τη διακοπή είχε κατακτήσει το Λιγκ καπ ενώ έκανε σπουδαίο διπλό στο Ρέντη θα κατέβει με τον Ράπτη βασικό διαγώνιο. Ο νεαρός ακραίος αναμένεται να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση του «τριφυλλιού» και η αντοχή του θα κρίνει πολλά για την ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στο final four.



Ο Τσάτσιτς με τον Ανδρεόπουλο θα είναι στα άκρα, με το επίπεδο υποδοχής που θα πιάσουν οι δύο παίκτες να καθορίζει την τελική έκβαση των αγώνων. Για τον Παναθηναϊκό είναι θετικό ότι τόσο ο Ρανγκέλ όσο και ο Γιάκομπσεν έμειναν στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Το μπλοκ παραμένει το μεγάλο όπλο της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου που πριν την πανδημία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Η αποχώρηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τα δρώμενα του ερασιτέχνη δημιούργησε αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας αλλά ο προπονητής της ομάδας σημείωσε στη συνέντευξη τύπου εν όψει των ημιτελικών ότι η ομάδα έχει μείνει ανεπηρέαστη.



Χωρίς τον Πέπε Γκονζάλεζ θα παραταχθεί ο Φοίνικας Σύρου. Ο Αργεντινός εξέφρασε την αντίθεσή στη διεξαγωγή των αγώνων και προτίμησε να αποχωρήσει αφήνοντας αιχμές για τη διοίκηση της ομάδας. Η ομάδα των Κυκλάδων τερμάτισε στην τέταρτη θέση στην κανονική περίοδο και κατάφερε να βάλει δύσκολα στους μεγάλους της αντιπάλους αποκλείοντας μάλιστα τον Παναθηναϊκό από το final four του κυπέλλου.



Ο Νίκος Μήλης αναμένεται να σηκώσει το επιθετικό βάρος για την ομάδα του Γιάννη Ορφανού που θα αγωνιστεί χωρίς άγχος με στόχο τη μεγάλη έκπληξη.

Ο Μπουτσούγεβιτς και ο Στερν θα αγωνιστούν κανονικά για τους Συριανούς προσθέτοντας πινελιές ποιότητας στο παιχνίδι του Φοίνικα που θέλει να επιστρέψει σε τελικούς μετά το 2016 όταν και έχασε τον τίτλο από τον ΠΑΟΚ. Τις όποιες ελπίδες του Φοίνικα ψαλιδίζει και η απουσία του Φίλιπ Στοΐλοβιτς. Ο Σέρβος ακραίος ήταν στη Σύρο όπου έκανε κανονικά προετοιμασία με την ομάδα αλλά το θετικό δείγμα κορωνοϊού της συζυγού του δεν του επέτρεψαν να ταξιδέψει στην Αθήνα αφήνοντας την ομάδα της Σύρου χωρίς επιπλέον λύση στα άκρα.



Το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν να παίξουν σχεδόν τέσσερις μήνες θα μετρήσει σημαντικά στο θέαμα. Δύσκολα οι παίκτες θα φτάσουν στο επίπεδο που ήταν πριν την πανδημία, ενώ δεν αποκλείεται πολλοί από αυτούς φοβούμενοι τυχόν τραυματισμούς να μην πάρουν βεβιασμένες προσπάθειες.

Οι ημιτελικοί αγώνες στο ΟΑΚΑ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 30 Ιουνίου με το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τον Φοίνικα Σύρου. Την επόμενη μέρα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η πρόκριση στους τελικούς, που θα παιχτούν στις έδρες των ομάδων θα κριθεί στις δύο νίκες.

Το πρόγραμμα

30/6 (ΕΡΤ -ΟΑΚΑ), 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ

1/7 (ΕΡΤ -ΟΑΚΑ), 17.00: Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

2/7 (ΕΡΤ -ΟΑΚΑ), 19.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ

3/7 (ΕΡΤ -ΟΑΚΑ), 17.00: Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

4/7 (ΕΡΤ - ΟΑΚΑ) 17.15: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ (αν χρειαστεί)

5/7 (ΕΡΤ -ΟΑΚΑ), 19.00: Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. (αν χρειαστεί)