Ανακοίνωσε Κλάριτς ο Ολυμπιακός (pic)

🔴 Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κάρλα Κλάριτς. Η διεθνής, με την Εθνική ομάδα της Κροατίας, ακραία (ημ. γέννησης, 5/9/1994, ύψος 1.90μ.), υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου μας. Διαβάστε περισσότερα : https://bit.ly/2Va3wew #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #Volleyball #WomenVolleyball #WVolleyleague #klaric #Welcome #OSFPmembers