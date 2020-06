View this post on Instagram

🔥Jose Luis Gonzalez nouveau leader offensif des Bleus ! Le #SNVBA est ravi d'annoncer la signature du pointu international Argentin de 2m06. MVP du #championnat avec le @parisvolley en 2019, celui que l'on surnomme "Pepe" est un renfort de choix pour le SNVBA. Doté d'un physique impressionnant, c'est un attaquant redoutable possédant un excellent service. Il apportera sa solide expérience acquise en club comme en sélection (il représenta son pays notamment lors des championnats du monde en 2018). Après avoir évolué en Pologne, Grèce (vice-champion avec le @panathinaikos_1908 ), puis au @gfc.ajaccio (ligue A) et Paris (champion de ligue B), il jouait cette saison en Grèce à Syros. Leader dans l’âme maitrisant parfaitement la langue de molière, il amènera toute son ambition au groupe Nazairien. Bienvenue @pepegonzalez9 ! #EnsembleCreonsLaVague 💙 #SaintNazaire