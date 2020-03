Νίκησε τον κορωνοϊό και πήρε εξιτήριο ο Ενγκαπέθ

View this post on Instagram

C’est l’heure de rentrer à la maison après 15 jours en quarantaine dans l’hôpital républicain des maladies infectieuses A. F. Agafonov à Kazan.Merci du fond du coeur à tout le personnel médical. Les infirmières, médecins, femmes de ménage, cuisinières et tout ce que j’oublie. Merci à mon club pour tout le soutient apporté ces 15 jours pour que je sois dans les meilleurs conditions possible et que ce moment compliqué de ma vie se passe de la meilleure des manières. Ensemble, nous l'avons monté en l’air ce virus de m****💪🏾💪🏾 Le combat continu Restez chez vous, ça n'a jamais été aussi facile de gagner une guerre