Η ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού επέστρεψε στους τίτλους! Μας κάνατε υπερήφανους για την προσπάθεια, την αυταπάρνηση, το πάθος σας. Ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο αρχηγός της, Σωτήρης Πανταλέων και όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές αξίζετε συγχαρητήρια για όσα έχετε καταφέρει βήμα βήμα, φτάνοντας έως την αποψινή επιτυχία! #Panathinaikos #Panathinaikosaboveall