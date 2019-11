Ο Παναθηναϊκός υιοθετεί την πόλη του: Φωταγωγεί την Αθήνα για τα Χριστούγεννα!

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος αναλαμβάνει να φωταγωγήσει τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τα Χριστούγεννα αποδεικνύοντας πως ο σύλλογος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πρωτεύουσα της χώρας.

Οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και στον Παναθηναϊκό αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά πως ο σύλλογος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αθήνα καθώς θα είναι ένας από τους 19 ιδιωτικούς φορείς που θα στηρίξουν το πρότζεκτ «Υιοθέτησε την πόλη σου».

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα αναλάβει τη φωταγώγηση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για τα Χριστούγεννα, δείχνοντας πως η δράση της Μάνας του Λόχου δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του αθλητισμού αλλά έχει ουκ ολίγες προεκτάσεις στην ελληνική κοινωνία. Το τριφύλλι, άλλωστε, παραδοσιακά αποτελούσε ένα σημείο αναφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Αναλαμβάνει, δηλαδή, να φωταγωγήσει έναν από τους πλέον κεντρικούς δρόμους της πόλης που παράλληλα αποτελεί και σήμερα κατατεθέν για τον σύλλογο αφού σε αυτόν βρίσκεται η ιστορική έδρα του συλλόγου, το «Απόστολος Νικολαϊδης» αλλά και το κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει όμως έχει να κάνει με την ξεκάθαρη σύνδεση του συλλόγου με την Αθήνα. Ας υπενθυμίσουμε, μάλιστα, πως η σχετικά πρόσφατη παρουσίαση των μεταγραφικών αποκτημάτων της ομάδας μπάσκετ είχε γίνει σε μαγαζί με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, ενώ το σλόγκαν ήταν «We are Athens, we the Greens».

Ο Παναθηναϊκός πρεσβεύει την Αθήνα και τόσο η ΚΑΕ όσο και ο Αθλητικός Όμιλος φροντίζει να το υπενθυμίζει με κάθε ευκαιρία. Η φωταγώγηση της πόλης ενόψει των Χριστουγέννων, λοιπόν, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη αυτού.