Τέλος ο Πετρέας από τον Μίλωνα, συνεχίζει στον Πανιώνιο

Ο κύκλος αλλαγών στον Μίλωνα συνεχίζεται, καθώς μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Σάκη Ψάρρα και τις αποχωρήσεις των Αλέξανδρου Νανόπουλου και Τιμότι Πολούιαν, παρελθόν αποτελεί πλέον και ο Γιώργος Πετρέας.

Ο έμπειρος κεντρικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στην ομάδα της Νέας Σμύρνης ύστερα από μία αγωνιστική περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως συνέβη και με τον Νανόπουλο, ο Πετρέας έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Πανιώνιο, στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του, παραμένοντας ωστόσο στη Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση:

«Το τμήμα βόλεϊ του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον αθλητή Γιώργο Πετρέα.



Ο Γιώργος πρόσφερε εμπειρία, ποιότητα και σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον Μίλωνα. Με την αγωνιστικότητά του και τον επαγγελματισμό του συνέβαλε καθοριστικά στην πορεία της ομάδας, αποτελώντας σημείο αναφοράς μέσα στο γήπεδο.



Παράλληλα, ξεχώρισε για το ήθος και τον χαρακτήρα του, αποτελώντας πρότυπο για τους νεότερους αθλητές.



Η οικογένεια του Μίλωνα τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του, με υγεία και κάθε επιτυχία!»

