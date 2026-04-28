Ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Φλοίσβο ο Κώστας Χριστοφιδέλης

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Κώστα Χριστοφιδέλη με τον Φλοίσβο, με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους.

Κοινή συναινέσει ολοκληρώθηκε η τετράμηνη συνεργασία του Φλοίσβου με τον Κώστα Χριστοφέλη, με τον Έλληνα προπονητή να καταφέρνει να εξασφαλίσει την παραμονή στη Novibet Volley League και να οδηγεί την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου στον τελικό του Novibet Κυπέλλου βόλεϊ, τον οποίον έχασε από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φλοίσβου

“Με ανάμεικτα συναισθήματα λέμε “εις το επανιδείν” σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο και επαγγελματία προπονητή, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Τον ευχαριστούμε για την άριστη συνεργασία και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στο διάστημα των τεσσάρων μηνών που βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας μας.

Παρά τις δυσκολίες και τους αρκετούς τραυματισμούς που κλήθηκε ν’ αντιμετωπίσει σε αυτό το χρονικό διάστημα που είχε την καθοδήγηση της ομάδας, οδήγησε τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron στην επίτευξη της παραμονής του στην Novibet Volley League. Αποτέλεσε έναν σημαντικό πυλώνα της ομάδας μας, προσφέροντας αμέτρητες ώρες δουλειάς, αφοσίωσης και πάθους για το άθλημα.

Η αρχικά εκπεφρασμένη επιθυμία της διοίκησης για επέκταση της συνεργασίας με τον Κώστα Χριστοφιδέλη, ωστόσο δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί.

Ο λόγος είναι, διότι διαπιστώθηκε πως υπάρχει διάσταση απόψεων στην απόδοση 3 κρίσιμων σημείων, του μεταξύ μας ιδιωτικού συμφωνητικού, με συνέπεια πλέον να μην μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη και περαιτέρω επέκτασης της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Κώστα Χριστοφιδέλη και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο πρόεδρος του ΑΟ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου Members Paron

Γιώργος Σαραντής

Ο πρόεδρος του ΤΑΑ Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου

Νίκος Ρένεσης”.