ΠAOK και Παναθηναϊκός αντιμέτωποι στον 2ο τελικό των πλέι οφ

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αναμετρούνται στον δεύτερο τελικό των πλέι οφ της Novibet Volley League, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο «Παλατάκι».

Το ραντεβού των δύο ομάδων είναι απόψε στις 18:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ (Διαιτητές: Βασιλειάδης - Αβραμίδης), με τον ΠΑΟΚ να στοχεύει σε νίκη για την ισοφάριση της σειράς σε 1-1 ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να σπάσει την έδρα του Δικεφάλου για να κάνει το 2-0 και να έχει δικαίωμα για φιέστα στο Μετς στον τρίτο τελικό.

Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Βαλάντης Μαμάης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας τον πρώτο τελικό στην Αθήνα, και δουλέψαμε σκληρά ώστε να δούμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, τον οποίον θέλουμε να γεμίσουμε με χαρά, κερδίζοντας τον αγώνα και ισοφαρίζοντας την σειρά. Θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε πόντο, σε κάθε στιγμή, να τα δώσουμε όλα, διότι πέρα από το τακτικό κομμάτι, σημασία έχει και ποιος το θέλει περισσότερο».

Άπαντες στο βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ κάνουν ανοικτό κάλεσμα στον Κόσμο, να δώσει δυναμικό παρών και να «σπρώξει» την ομάδα προς τη νίκη.



Αγωνιστικά οι δύο ομάδες είναι πανέτοιμες. Από τον Παναθηναϊκός δεν έγιναν δηλώσεις.

Σε 95 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 58-37.