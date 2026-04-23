ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκε με τον ΖΑΟΝ στους τελικούς του πρωταθλήματος και με το επιβλητικό 3-0 επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε τα δικά της συγχαρητήρια στην ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι με μία ανάρτηση στα social media. «Συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας! Μας κάνατε υπερήφανους!» ανέφερε.

Δείτε την ανάρτηση: