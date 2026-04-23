MVP του πρωταθλήματος η Λαμπκόβσκα (vid)

Η ακραία του Παναθηναϊκού, Μόνικα Λαμπκόβσκα, αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της φετινής Volley League Γυναικών.

Η Πολωνή αθλήτρια, που εντάχθηκε στο «τριφύλλι» το περασμένο καλοκαίρι, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας με σταθερά υψηλές επιδόσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το βραβείο της MVP παρέλαβε μέσα σε θερμό χειροκρότημα, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργο Καραμπέτσο.

Οι δηλώσεις της Μόνικα Λαμπκόφσκα:

«Όλη τη σεζόν παίξαμε σαν ομάδα και είμαι περήφανη για όλες μας. Ήταν μία πολύ δύσκολη σεζόν για εμάς. Τα πήγαμε πολύ καλά στο Challenge Cup. Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη μου φορά στο εξωτερικό και είναι απίστευτα τα συναισθήματα. Ο κόσμος είναι φανταστικός, όλα είναι φανταστικά».