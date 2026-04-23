Σήκωσε το 28ο στο Μετς: Η απονομή του τροπαίου στον Παναθηναϊκό (vids)

Σε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, ο Παναθηναϊκός σήκωσε το τρόπαιο της Volley League γυναικών στο κατάμεστο κλειστό του Μετς.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στήθηκε το σκηνικό της απονομής. Το χαμόγελο και η συγκίνηση ήταν ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των παικτριών, την ώρα που οι φίλαθλοι δεν σταματούσαν να τραγουδούν και να χειροκροτούν.

Η στιγμή της απονομής του τροπαίου αποτέλεσε το αποκορύφωμα της βραδιάς, με την αρχηγό Πένυ Ρόγκα να σηκώνει την κούπα στον αέρα και το γήπεδο να «εκρήγνυται». Παίκτριες, τεχνικό επιτελείο και κόσμος έγιναν ένα, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

Δείτε στα βίντεο του SDNA τις στιγμές από την απονομή του τροπαίου: