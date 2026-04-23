Διέλυσε τον ανταγωνισμό ο Παναθηναϊκός: Πήρε το Πρωτάθλημα με μια ήττα και αυτή… επειδή παράτησε το ματς!

Ασύλληπτος ο απολογισμός του «Τριφυλλιού». Σε 28 αγώνες είχε 27 νίκες και έχασε το αήττητο σε ματς που το παράτησε βγάζοντας τις βασικές ενώ προηγείτο 0-2 σετ στου Ρέντη επί του Ολυμπιακού για να τις ξεκουράσει ενόψει Ευρώπης!

Μετά από... διάλειμμα ενός χρόνου ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδος, όμως το έκανε με έναν άκρως εντυπωσιακό και επιβλητικό τρόπο, γνωρίζοντας μόλις μια ήττα σε όλη την διάρκεια του Πρωταθλήματος.

Σε μια σεζόν όπου εμφανίστηκε στο προσκήνιο και ο Πανιώνιος, με τεράστιο μπάτζετ και πολύ ισχυρό ρόστερ, το «Τριφύλλι» κατάφερε να κάνει το 27/28 στην Volley League Γυναικών, με την μοναδική του ήττα να έρχεται στο «αιώνιο» ντέρμπι του Ρέντη, όταν ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν 2 σετ για να «σφραγίσει» την πρωτιά.

Οι «πράσινες» κατέκτησαν εύκολα τα δύο πρώτα σετ του αγώνα και στην συνέχεια ο Κιαπίνι προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, μιας και ακολουθούσαν κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2.

Αυτή η ήττα, που ήρθε με τις βασικές να ξεκουράζονται, ήταν η μόνη που γνώρισαν στην εκπληκτική τους πορεία τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, τα οποία έφτασαν σε μια από τις πιο επιβλητικές κούπες όλων των εποχών.