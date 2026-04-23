Η «Χρυσή Βίβλος» των πρωταθλητών: Άνοιξε κι άλλο τη διαφορά από τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΖΑΟΝ και κατέκτησε το 28ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του, ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την διαφορά του από τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινες» του Αλεσάντρο Κιαπίνι πραγματοποίησαν φέτος μια εκπληκτική σεζόν, γνωρίζοντας σε όλη την διάρκεια του Πρωταθλήματος μόλις μια ήττα, κι αυτή σε παιχνίδι όπου προηγήθηκαν με 0-2 σετ κόντρα στον Ολυμπιακό και αφού «σφράγισαν» και μαθηματικά την πρωτιά έκαναν ροτέισον ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους.

Στους τελικούς ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στον πολύ αξιόμαχο ΖΑΟΝ και με το σημερινό 3-0 του Μετς έκανε το 3-0 και στην σειρά και κατέκτησε με επιβλητικό τρόπο το 28ο Πρωτάθλημα της ιστορίας του, μεγαλώνοντας ακόμα περισσότερο την χαώδη διαφορά του από τους υπόλοιπους.

Το «Τριφύλλι» μάλιστα πήρε τον τίτλο και το 2022, το 2023 και το 2024, με τον Ολυμπιακό να «σπάει» πέρσι την κυριαρχία του αλλά τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει φέτος στην κορυφή και να επιβεβαιώνει την υπεροχή του.

Οι «ερυθρόλευκες» είναι δεύτερες στην λίστα με τα Πρωταθλήματα, αριθμώντας 9, ενώ ακολουθούν ΖΑΟΝ και ΦΟ Βριλησσίων με 5, ο Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης με 4, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και ο Πανελλήνιος με 2 και η ΑΕΚ με 1.

Αναλυτικά η «Χρυσή Βίβλος» των πρωταθλητών:

Παναθηναϊκός - 28: 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2022, 2023, 2024, 2026.

Ολυμπιακός - 9: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2025.



Ζ.Α.Ο.Ν. Κηφισιάς - 5: 1974 [5], 1975, 1976, 1980, 1981.



Φ.Ο. Βριλησσίων - 5: 1995, 1996, 1997, 1999, 2004.



Φιλαθλητικός Θεσσαλονίκης - 4: 1984, 1986, 1987, 2003.



Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας - 2: 1989, 1994.



Πανελλήνιος - 2: 2001, 2002.



AEK - 1: 2012.