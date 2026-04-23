Νέος προπονητής στον Πανιώνιο ο Μαϊστόροβιτς

Σε νέα εποχή περνά το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Πανιωνίου, καθώς την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνει ο Νέβεν Μαϊστόροβιτς, διαδεχόμενος τον Αργύρη Ψάρρα.

Ο Σέρβος τεχνικός, που στο παρελθόν αγωνίστηκε ως λίμπερο σε συλλόγους της Σερβίας αλλά και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Γαλλίας, ολοκλήρωσε την αγωνιστική του πορεία το 2022 και έκτοτε ακολουθεί καριέρα στην προπονητική.

Από τη σεζόν 2022-23 μέχρι και φέτος βρισκόταν στον πάγκο της Τοπόλα, ενώ παράλληλα τη σεζόν 2024-25 αποτέλεσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ανδρών της Σερβίας ως βοηθός προπονητή, συμμετέχοντας και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου η ομάδα κατέλαβε τη 10η θέση.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η διοίκηση του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς.

Ο Σέρβος προπονητής γεννήθηκε στις 17/3/1989 και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2022, μέσω της OK Karađorđe Topola. Από το 2024 έχει τον ρόλο του βοηθού στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Σερβίας».

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου προπονητή του Ιστορικού: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι ο προπονητής του Πανιωνίου την επόμενη σεζόν, ενός συλλόγου με πλούσια παράδοση και ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου ως νέου προπονητή, ώστε να ηγηθώ της ομάδας προς την επίτευξη σπουδαίων αποτελεσμάτων. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό την ερχόμενη σεζόν, η οποία είναι γεμάτη φιλοδοξίες, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Με τη στήριξη των φιλάθλων, των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και ολόκληρου του συλλόγου, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα».