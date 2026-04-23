Στα 35-40 εκατ. η σύμβαση για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Στα 35-40 εκατ. ευρώ φαίνεται πως ανέρχεται πλέον η αξία της σύμβασης για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, η οποία θα καλυφθεί από τις τράπεζες. Τουλάχιστον 4 σχήματα συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Πέρα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο που ήδη κατασκευάζεται, η Διπλή Ανάπλαση προβλέπει και την δημιουργία εγκαταστάσεων για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό στον Βοτανικό, έργο το οποίο δεν έχει ακόμα προχωρήσει.

Φυσικά οι διαδικασίες «τρέχουν» και η ΑΕΠ Ελαιώνα διοργάνωσε τον σχετικό διαγωνισμό, από τον οποίον θα προκύψει και ο ανάδοχος του έργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν τουλάχιστον 4 σχήματα (ΤΕΡΝΑ, ΕΚΤΕΡ, ΑΤΕΣΕ και ΜΠΑΛΛΙΑΝ Τεχνική) που συμμετείχαν και διεκδικούν την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται στα 35-40 εκατ. ευρώ με τις ανατιμήσεις που έχουν προκύψει (ποσό που θα καλυφθεί από την ΑΕΠ Ελαιώνα), ενώ η ΤΕΡΝΑ μπορεί να φάνταζε εξαρχής το φαβορί (λόγω και της συμμετοχής της στην κοινοπραξία που χτίζει το ποδοσφαιρικό γήπεδο) όμως έχει ανταγωνισμό και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Αυτή την στιγμή έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες και οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν «τρέξει» τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει και η επιλογή του ανάδοχου, για να ξεκινήσει η κατασκευή.