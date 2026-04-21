Ολυμπιακός: Πρώτη κίνηση με Μπαράνοβιτς για τη θέση του πασαδόρου

Με την απόκτηση του Μικέλε Μπαράνοβιτς ετοιμάζεται να ανοίξει τον μεταγραφικό του κύκλο ο Ολυμπιακός, επιλέγοντας έναν έμπειρο πασαδόρο για να οργανώσει το παιχνίδι του τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο 36χρονος Ιταλός, ύψους 1,96 μ., αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή Αλμπέρτο Τζουλιάνι και φέρνει μαζί του εμπειρίες από υψηλό επίπεδο, καθώς και ένα στιλ παιχνιδιού βασισμένο στη γρήγορη ανάπτυξη.

Ο Μπαράνοβιτς, που έχει πολωνικές ρίζες αλλά αγωνίστηκε με την εθνική Ιταλίας, διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με παρουσία σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Κούνεο, η Κιστέρνα, η Μοντένα και η Βερόνα. Με τη φανέλα της τελευταίας κατέκτησε το CEV Challenge Cup τη σεζόν 2015-16, ενώ έχει πανηγυρίσει τίτλους και σε εγχώριες διοργανώσεις της Ιταλίας. Η καριέρα του επεκτάθηκε και εκτός συνόρων, με επιτυχημένα περάσματα από την Τουρκία, όπου κατέκτησε το Super Cup με τη Χάλκμπανκ, αλλά και από την Πολωνία με τη Ρεζόβια. Από το 2025 αγωνίζεται εκ νέου στην Κούνεο, επιστρέφοντας σε γνώριμα λημέρια μετά από πολλά χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» προχωρούν σε εκτεταμένες αλλαγές στο ρόστερ τους, καθώς ήδη έχουν αποχωρήσει οι Καβάνα, Πέριν, Φρομ, Σέντλατσεκ και Ατανασίεβιτς.

Σε ό,τι αφορά τον ελληνικό κορμό, δεδομένη θεωρείται η παραμονή των Τζιάβρα και Πιτακούδη, ενώ ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των συζητήσεων με τους Ζουπάνι, Χασμπάλα, Κωνσταντινίδη και Κουμεντάκη.