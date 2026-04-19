Κιαπίνι: «Θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη την Πέμπτη για να φτάσουμε στον στόχο μας»

Οι δηλώσεις του Αλεσάντρο Κιαπίνι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στον δεύτερο τελικό της Volley League γυναικών, με 3-1 σετ στην έδρα του ΖΑΟΝ.

Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε εκτός έδρας του ΖΑΟΝ με 3-1 σετ στην Κηφισιά και έγραψε το 2-0 στις νίκες και χρειάζεται άλλη μια ώστε να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Αλεσάντρο Κιαπίνι δήλωσε ότι η ομάδα του αντέδρασε άψογα μετά το χαμένο πρώτο σετ και πλέον εστιάζει στον επόμενο τελικό όπου θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/4) στο κλειστό του Μετς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιταλός:

«Σήμερα δεν μπήκαμε στις ανάγκες του παιχνιδιού στο πρώτο σετ και δεν λειτούργησε τίποτα. Όμως από κει και πέρα αντιδράσαμε και λειτουργήσαμε άψογα σε όλα τα σετ και είμαι πολύ χαρούμενος από τις παίκτριες μου.

Πιέσαμε πάρα πολύ σε όλους τους τομείς και παίξαμε το ματς έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Ξεχνάμε και αυτό το παιχνίδι τώρα και εστιάζουμε στον αγώνα της Πέμπτης που θέλουμε οπωσδήποτε τη νίκη για να φτάσουμε στον στόχο μας. Είναι ένα ματς που ξέρουμε ότι θα έχουμε τη θερμή συμπαράσταση των φιλάθλων μας και όλοι μαζί θα έχουμε ένα κοινό σκοπό τη νίκη».