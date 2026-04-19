Μαμάης: «Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και πήρε τη νίκη»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, στάθηκε στον παράγοντα έδρα μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Volley League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στην αρχή δεν λειτούργησε καθόλου καλά το μπλοκ άμυνα για εμάς. Στην υποδοχή δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως και στο σέρβις προσπαθήσαμε να πιέσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο τρίτο σετ ήμασταν καλύτεροι, κερδίσαμε στο τέλος, αλλά και πάλι στο τέταρτο μας ξέφυγε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και πήρε την πρώτη νίκη. Μας λείπει ο Ούρος αλλά όλα τα παιδιά προσπαθούν να κερδίσουν το κενό, γιατί θέλουμε να κερδίσουμε στο τέλος. Εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, θα μαζευτούμε, θα συγκεντρωθούμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό ώστε στην έδρα μας να είμαστε εμείς νικητές».