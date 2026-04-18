Παναθηναϊκός: Δεν υπάρχει ανησυχία για Γκάσμαν

Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού έφυγε από το τάραφλεξ καθώς σε ένα άλμα έπιασε το γόνατο του, ωστόσο δεν υπάρχει ανησυχία για την παρουσία του στη συνέχεια της σειράς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Πάτρικ Γκάσμαν που είναι η κολώνα του τριφυλλιού στο φιλέ, ταλαιπωρείται από μια τενοντίτιδα και προκάλεσε… πυρετό σε όσους πράσινους τον είδαν να φεύγει τραυματίας.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Αμερικανός άσος ήταν εκτός προπονήσεων τις προηγούμενες ημέρες, προσπάθησε να αγωνιστεί παρά τους πόνους και στο τρίτο σετ δεν άντεξε και αποχώρησε.

Όπως τόνισε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, θα ξεκουράσει το πόδι του τις επόμενες ημέρες και στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σημαντική ανησυχία για τη συμμετοχή του στον δεύτερο τελικό.