Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πέτυχε μια σημαντική νίκη με 3-2 σετ απέναντι στον Φοίνικα Σύρου, στο προτελευταίο παιχνίδι της σειράς των πλέι άουτ της Novibet Volley League, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη για τις θέσεις 8 έως 10.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Φοίνικας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με 20 βαθμούς και κατέλαβε την 9η θέση. Η Κηφισιά είναι 8η με 18 βαθμούς, ενώ ο Φλοίσβος ακολουθεί με 19. Όλα θα κριθούν στο τελευταίο παιχνίδι μεταξύ Κηφισιάς και Φλοίσβου.

Η Κηφισιά χρειάζεται έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην 8η θέση, ενώ ο Φλοίσβος με νίκη 3-0 ή 3-1 μπορεί να την προσπεράσει. Σε αυτό το σενάριο, η Κηφισιά θα υποχωρήσει 9η και ο Φοίνικας θα καταλήξει 10ος.

Υπενθυμίζεται πως, λόγω της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος και της αύξησης των ομάδων σε 12, οι ομάδες που θα τερματίσουν 8η και 9η παραμένουν στην κατηγορία, ενώ η 10η θα δώσει αγώνα μπαράζ με την 3η της Pre League.

Το παιχνίδι είχε έντονες διακυμάνσεις, με καθοριστικό σημείο το τρίτο σετ. Εκεί, ο Φοίνικας προηγήθηκε 16-20 και 19-23, όμως τα δυνατά σερβίς του Φαν Χάρντερεν άλλαξαν την εικόνα, οδηγώντας τον Φλοίσβο σε σερί 5-0 και τελικά στην κατάκτηση του σετ με 26-24 για το 2-1.

Στο τέταρτο σετ, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν. Παρότι ο Φλοίσβος είχε προβάδισμα 23-21, τα σερβίς του Μικελούτσι και η αποτελεσματικότητα του Μέχιτς έφεραν την ανατροπή και το 27-29, ισοφαρίζοντας σε 2-2.

Το τάι μπρέικ ήταν εξίσου δραματικό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο. Τελικά, ο Φλοίσβος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και με πρωταγωνιστή τον Φαν Χάρντερεν έφτασε στη νίκη, κλείνοντας το ματς με 3-2.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Μουλά Ειρ. Παρατηρητής: Πέρρος. Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς. Γραμματεία Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 15-16, 21-20, 25-22

2ο σετ: 7-8, 13-16, 17-21, 19-25

3ο σετ: 6-8, 13-16, 18-21, 26-24

4ο σετ: 8-5, 16-14, 21-19, 27-29

5ο σετ: 4-5, 10-9, 12-11, 15-13

*Οι πόντοι του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσους, 57 επιθέσεις (48% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ και 38 λάθη αντιπάλων ενώ του Φοίνικα Σύρου από 7 άσους, 69 επιθέσεις (αποτελεσματικότητα 57%), 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.

Tα σετ: 3-2 (25-22, 19-25, 26-24, 27-29, 15-13) σε 141'



ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 2 (0/3 επ., 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 16 (12/24 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 19% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 10 (10/17 επ.), Καπετανίδης 14 (12/26 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 31% άριστες), Αρμενάκης 13 (8/11 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (0/2 επ., 1 άσος) / Σωνάκης (λ., 62% υπ. - 41% άριστες), Κόβαρ (0/1 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μελλές 3 (1/1 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 15 (14/24 επ., 1 άσος)



Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 12 (11/18 επ., 1 άσος, 42% υπ. - 33% άριστες), Μικελούτσι 15 (9/15 επ., 3 άσοι, 3 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 1 (1 μπλοκ), Κωστόπουλος 21 (18/30 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 53% υπ. - 32% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 22 (20/40 επ., 2 άσοι), Καγιαλής 7 (5/8 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 50% υπ. - 33% άριστες), Νεβό 3 (3/4 επ.), Μήλης, Μέχιτς 3 (3/6 επ., 50% υπ. - 50% άριστες)