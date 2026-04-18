Πρώτο σερβίς στους τελικούς της Volley League Ανδρών

Ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, οι τελικοί στην Volley League Ανδρών για την ανάδειξη του πρωταθλητή την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Αντίπαλοι στη σειρά, η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες, είναι ο έχων το πλεονέκτημα της έδρας Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να έχουν αποκλείσει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό και τον «Δικέφαλο» τον Μίλωνα, με μειονέκτημα έδρας.

Ο πρώτος τελικός θα διεξαχθεί στο κλειστό του Μετς με ώρα έναρξης στις 20:30 και ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 18:30.

Το «τριφύλλι» έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη σταθερότητα φέτος, αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι απρόβλεπτη και αρκετά ανεβασμένη αγωνιστικά, όπως έδειξε στα παιχνίδια με τον Μίλωνα.

Διαιτητές του πρώτου αγώνα θα είναι οι Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι η Μουλά, παρατηρητής αγώνα ο Καλπακτσόγλου, παρατηρητής διαιτησίας ο Ράπτης, επόπτες οι Γεώργας, Ζαρμπίνης και γραμματεία η Καρατζογλίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ