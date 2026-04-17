ΑΕΚ: Ανανέωσε για δύο χρόνια με την Καββαδία

Η ΑΕΚ προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με την Αγγελική Καββαδία για ακόμη δύο χρόνια, διατηρώντας στο δυναμικό της την έμπειρη 32χρονη κεντρική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Αγγελική Καββαδία. Η 32χρονη (17/02/1994) κεντρική, ύψους 1,88μ., υπέγραψε το νέο συμβόλαιό της και θα παραμείνει για άλλες δύο χρονιές στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Αγγελική Καββαδία αποτελεί μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες κεντρικές, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Η Αγγελική θα συμπληρώσει μία ολόκληρη 7ετία στην ΑΕΚ, καθώς αγωνιζόταν από το 2018 έως το 2022, επιστρέφοντας στο… σπίτι της το 2024.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Αγγελική Καββαδία δήλωσε στο aek.gr: «Μετά από τα δύο τελευταία χρόνια στην οικογένεια της ΑΕΚ, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ανανεώνουμε τη συνεργασία μας για ακόμη δύο σεζόν. Η χρονιά που πέρασε είχε δυσκολίες και προκλήσεις, όμως το φινάλε μας βρήκε έτοιμες για το επόμενο βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του συλλόγου για την έμπρακτη εμπιστοσύνη και τη συνεχή στήριξη στο πρόσωπό μου, το προπονητικό επιτελείο για την καθοδήγηση και την καθημερινή δουλειά στο γήπεδο και φυσικά τον κόσμο της ΑΕΚ, που με το πάθος του, ξέρω ότι θα συνεχίσει να μας δίνει ώθηση σε κάθε αγώνα. Ωστόσο, η αισιοδοξία πλέον δεν αρκεί κι αυτό το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και σκληρή δουλειά. Για την ΑΕΚ, ο μοναδικός στόχος για τη νέα χρονιά θα είναι ξεκάθαρα η κορυφή, αυτό δείχνει και ο προγραμματισμός της διοίκησης, οπότε κι εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε την ομάδα εκεί που της αξίζει».

Αγγελική, καλή επιτυχία και πάμε ακόμα πιο ψηλά τη νέα σεζόν!»