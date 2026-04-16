Η πρώτη μάχη ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ για τον τίτλο

Σήμερα αρχίζει η μάχη του τίτλου στη Volley League γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελικό μετά από 45 χρόνια.

Παναθηναϊκός και ΖΑΟΝ είναι οι φετινοί φιναλίστ της Volley League γυναικών, με τη σειρά των τελικών να ξεκινά από το κλειστό του Μετς σήμερα (19:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), καθώς οι πράσινες έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο, απέκλεισε διαδοχικά τη Θέτιδα Βούλας και τον ΑΟ Θήρας (με 2-0 νίκες και τις δύο ομάδες) επιστρέφοντας στους τελικούς μετά την περσινή του απουσία.

Ο ΖΑΟΝ, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη Volley League, εξελίχθηκε στη μεγάλη έκπληξη της σεζόν, καθώς αν και τερμάτισε 7ος στην κανονική περίοδο, απέκλεισε διαδοχικά με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ (επικράτησε με 2-0 νίκες και στις δύο σειρές).

Ο πρώτος τελικός θα είναι η τρίτη φετινή αναμέτρηση των δύο ομάδων με τις πράσινες να έχουν επικρατήσει και στις δύο. Στις 15/11/2025 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής νίκησαν με 3-2 στο κλειστό του Μετς, ενώ την 1η Φλεβάρη 2026 επικράτησαν με 3-1 στο Ζηρίνειο για την 16η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα των τελικών της Volley League Γυναικών:

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Κοκορομύτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Πρέντζας, Τσάλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Τουκτούκας, Πολάτος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.