Όταν η εμπορικότητα κοντράρεται με τις εκπλήξεις

Έχουμε φτάσει μέσα Απριλίου και οι εγχώριες διοργανώσεις βόλεϊ σε άντρες και γυναίκες έχουν μπει στην τελική ευθεία. Αν μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι είναι πως τα πράγματα αποδείχθηκαν πιο ρευστά από ποτέ σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό αποτελεί κέρδος και όχι ζημιά για ένα προϊόν που παλεύει σκληρά να αποκτήσει, μεταξύ άλλων, και εμπορική δύναμη.

Οι τελικοί στο πρωτάθλημα γυναικών έφτασαν και δίπλα στο όνομα του Παναθηναϊκού δε βλέπουμε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ούτε καν Πανιώνιος αλλά ΖΑΟΝ. Παραλίγο να δούμε και το όνομα του Μίλωνα στο ζευγάρι τελικών των ανδρών αλλά τελικά αυτό δε συνέβη λόγω… ΠΑΟΚ. Είδαμε τελικό Κυπέλλου στις γυναίκες ανάμεσα σε Πανιώνιο και Θήρα ενώ το Final 4 των ανδρών ήταν πέρα για πέρα απρόβλεπτο έχοντας τρεις φινλαίστ που δεν τους περίμενε σχεδόν κανείς.

Σε «πηγαδάκια» συζητιέται συχνά πως όταν δεν κορυφώνεται ένα πρωτάθλημα ή Κύπελλο με τελικούς αιωνίων ή έστω με δύο φιναλίστ με βαρύ όνομα και εξίσου βαριά φανέλα τότε το προϊόν χάνει σε εμπορικότητα. Βέβαια, ποιος δε θέλει εκπλήξεις και ανατροπές; Ποιος δεν απολαμβάνει όταν τα αουτσάιντερ, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, καταφέρνουν να αφήσουν έξω τα φαβορί; Αφενός αυτό είναι η μαγεία του βόλεϊ, και γενικότερα του αθλητισμού, και αφετέρου αυτό δημιουργεί ένα παραμύθι που όλοι περιμένουν να δουν πως θα ολοκληρωθεί.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τον ΖΑΟΝ φέτος, κάτι τέτοιο έκανε ο Φλοίσβος στο Κύπελλο των ανδρών, κάτι παρόμοιο έκανε και η Θήρα στο Κύπελλο των γυναικών αν και η ομάδα της Σαντορίνης το έχει ξανακάνει και το μοναδικό ερώτημα ήταν αν θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση αυτή τη φορά στον τελικό. Το ελληνικό βόλεϊ δεν έχασε φέτος επειδή δε θα δούμε τελικούς αιωνίων ούτε έχασε με τον πανίσχυρο Πανιώνιο να μένει εκτός τελικών. Αποδείχθηκε πως τα πρωταθλήματα έχουν γίνει πιο ανταγωνιστικά και πως οι ισχυροί δεν έγιναν απλησίαστοι.

Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος της φετινής σεζόν και αυτό που τόσα χρόνια «ζηλεύαμε» στα μεγάλα πρωταθλήματα. Συνεχώς συζητάμε για το πως στο ιταλικό πρωτάθλημα ο καθένας μπορεί να κάνει ζημιές στους ισχυρούς και πως στο τουρκικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει φαβορί όταν οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Εν τέλει δεν ήταν η εκτόξευση των φαβορί το ζητούμενο. Σαφώς και είδαμε έναν Παναθηναϊκό να δυναμώνει πολύ σε σχέση με πέρυσι και έναν Πανιώνιο να γίνεται μεγάλη δύναμη αλλά την ίδια ώρα είδαμε και τους λεγόμενους ως μικρομεσαίους να γίνονται υπολογίσιμοι.

Στο φινάλε της σεζόν ο ΖΑΟΝ έφτιαξε μια ιστορία που αν μη τι άλλο κάνει τους τελικούς ελκυστικούς. Όλοι θα ήθελαν να δουν πως θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία και αν η… Σταχτοπούτα θα βρει το γοβάκι της. Το πρωτάθλημα δεν έχασε σε δυναμική αλλά αντίθετα βρήκε το ιδανικό αλατοπίπερο που χρειαζόταν για να αποκτήσει μια ξεχωριστή γεύση που τελικά μάλλον αρέσει σε όλους.