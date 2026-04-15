Κιαπίνι: «Θυσιάσαμε πολλά για να φτάσουμε στους τελικούς»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι πριν την έναρξη των τελικών της Volley League γυναικών, είπε ότι θα είναι σκληροί και δύσκολοι αγώνες, τονίζοντας ότι η ομάδα του θυσίασε πολλά ώστε να βρίσκεται εκεί.

Μία μέρα πριν την έναρξη των τελικών της Volley League γυναικών, όπου ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΖΑΟΝ, ο προπονητής των «πρασίνων», ανέφερε ότι δεν είναι τυχαίο το ζευγάρι των τελικών και ότι θα είναι δύσκολα ματς.

Αναλυτικά όσα σχολίασε ο Ιταλός προπονητής:

«Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ τον ΖΑΟΝ που έφτασε μέχρι τους τελικούς, αλλά και να τους συγχαρώ για τον τρόπο που έφτασαν ως εδώ. Από τον πρώτο αγώνα που δώσαμε απέναντι τους αντιληφθήκαμε την ποιότητα της ομάδας και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασαν έως εδώ. Θέλω να συγχαρώ και την ομάδα μου που φτάσαμε έως εδώ. Θυσιάσαμε πολλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε εδώ. Ξέρουμε από τώρα ότι οι αγώνες θα είναι σκληροί, οπότε θέλουμε να προσεγγίσουμε το κάθε ματς με τον σωστό τρόπο.

Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος για όσα έκαναν οι αθλήτριες μου στη διάρκεια της σεζόν. Κάναμε ένα μεγάλο λάθος στο ματς με τον ΠΑΟΚ και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο φάιναλ φορ του κυπέλλου. Πρέπει να ξεπερνάμε όμως τις δυσκολίες, μερικές φορές μαθαίνεις περισσότερα από τις δύσκολες στιγμές».