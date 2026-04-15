Ανανέωσε η Εβίτα Ξηντάρα στην ΑΕΚ

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών της Ένωσης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Εβίτα Ξηντάρα. Η 33χρονη (09/02/1993) λίμπερο, υπέγραψε το συμβόλαιό της και θα παραμείνει για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 4η συνολικά στα «κιτρινόμαυρα».

Η Εβίτα Ξηντάρα έχει πανηγυρίσει με τη φανέλα της ΑΕΚ το Κύπελλο Ελλάδας το 2023, ενώ επέστρεψε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, συνεισφέροντας στην κατάκτηση του Βαλκανικού Κυπέλλου, αποτελώντας παράλληλα ένα από τα καλύτερα λίμπερο της Volley League.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Εβίτα Ξηντάρα δήλωσε στο aek.gr:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και πολύ υπερήφανη που θα συνεχίσω για ακόμα ένα χρόνο να αγωνίζομαι για την ΑΕΚ! Η ΑΕΚ για μένα είναι πολλά παραπάνω από ένας σύλλογος. Είναι οικογένεια και η εμπιστοσύνη όλων τον ανθρώπων της διοίκησης στο πρόσωπό μου σημαίνει πολλά και φέρνει μαζί μεγαλύτερη ευθύνη. Η ΑΕΚ πρέπει κάθε χρόνο να πρωταγωνιστεί, να μάχεται και ο κόσμος της να είναι υπερήφανος για τον τρόπο που αγωνίζεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξη τους και ιδιαίτερα στη διοίκηση της ομάδας και προσωπικά στον πρόεδρο κ. Αλεξίου, καθώς και στον κ. Αρχόντη. Ενωμένοι και με τον κόσμο δίπλα μας, θα πάμε πιο ψηλά και πιο δυνατά τη νέα σεζόν».

Εβίτα, καλή επιτυχία και πάμε ακόμα πιο ψηλά τη νέα σεζόν!»