Συνεχίζει στη Λουγκάνο ο Οικονόμου για πέμπτη σεζόν

Ο Έλληνας τεχνικός θα διανύσει την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά του στην ομάδα, την ίδια στιγμή που συνεχίζει και τα καθήκοντά του ως προπονητής της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών.
Στην επίσημη ανακοίνωση, η Λουγκάνο εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έχει προσφέρει ο Οικονόμου όλα αυτά τα χρόνια.
Παρά τις δυσκολίες της φετινής σεζόν, όπως ο τραυματισμός βασικής παίκτριας, κατάφερε να εξελίξει το σύνολο και να οδηγήσει την ομάδα στην πέμπτη θέση.