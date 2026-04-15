Συνεχίζει στη Λουγκάνο ο Οικονόμου για πέμπτη σεζόν

Ο Απόστολος Οικονόμου θα παραμείνει στον πάγκο της Λουγκάνο και τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού η ελβετική ομάδα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμη έναν χρόνο.

Ο Έλληνας τεχνικός θα διανύσει την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά του στην ομάδα, την ίδια στιγμή που συνεχίζει και τα καθήκοντά του ως προπονητής της Εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών.

Στην επίσημη ανακοίνωση, η Λουγκάνο εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνέχιση της συνεργασίας, τονίζοντας τη σταθερότητα και τη συνέπεια που έχει προσφέρει ο Οικονόμου όλα αυτά τα χρόνια.

Παρά τις δυσκολίες της φετινής σεζόν, όπως ο τραυματισμός βασικής παίκτριας, κατάφερε να εξελίξει το σύνολο και να οδηγήσει την ομάδα στην πέμπτη θέση.