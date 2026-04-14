Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τους τελικούς με ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ

Στην διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τους πρώτους τελικούς στα τμήματα βόλεϊ του Παναθηναϊκού απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΖΑΟΝ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κλίμα τελικών σε ανδρικό και γυναικείο βόλεϊ. Η «πράσινη» διοίκηση ανακοίνωσε ότι βγήκαν τα εισιτήρια για τους πρώτους τελικούς της Novibet Volley League και Volley League γυναικών.

Να θυμίσουμε στους άνδρες ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στις γυναίκες τον ΖΑΟΝ, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας και στις δύο περιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα τμήματα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπαίνουν στη «μάχη» των τελικών της Volley League.

Αναλυτικότερα, τα «φίνα κορίτσια» υποδέχονται τον ΖΑΟΝ την Πέμπτη 16/4 στις 19:00 στο κλειστό του Μετς για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.

Εισιτήρια εδώ: https://www.ticketmaster.gr/paoac-ww/showProduct.html?idProduct=2148894

Το τμήμα βόλεϊ ανδρών αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ το Σάββατο 18/4 στις 20:30 στο κλειστό του Μετς για τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.

Εισιτήρια εδώ: https://www.ticketmaster.gr/paoac-ww/showProduct.html?idProduct=2148899