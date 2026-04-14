Αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Δαλακούρας

Μετά από σχεδόν 20 χρόνια στα τάραφλεξ, ο Εβρίτης ακραίος αποχωρεί από την ενεργό δράση με κορυφαία του στιγμή το Challenge Cup του 2023.

Για όλους τους αθλητές φτάνει μια ημέρα, μια στιγμή που πρέπει να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση. Δηλαδή αν θα συνεχίσουν ή όχι την καριέρα τους. Δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας ή τραυματισμών. Καθώς πολλές φορές είναι θέμα επιλογών. Για τον 33χρονο Ανέστη Δαλακούρα έφτασε αυτή!

Ανήμερα της γιορτής του αποκαλύπτουμε μια σημαντική εξέλιξη… Μιας και η φετινή ήταν η τελευταία σεζόν στην καριέρα του. Πήρε, λοιπόν, την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό δράση και να «κρεμάσει» τη φανέλα του. Μετά από μια καριέρα 20 ετών με καλές και κακές στιγμές! Όμως όλες έχουν ξεχωριστή αξία για τον Έλληνα αθλητή.

Η αθλητική καριέρα του Δαλακούρα έφτασε στο τέλος…

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην Αλεξανδρούπολη, στις Ακαδημίες του Εθνικού. Από εκεί άρχισε η ενασχόλησή του με το βόλεϊ, σε ηλικία 13 ετών. Πριν από 20 χρόνια, το 2006. Για ακρίβεια τα πρώτα του βήματα τα έκανε παρέα με τον παιδικό του φίλο και συμμαθητή, Ραφαήλ Κουμεντάκη. Στη συνέχεια, βρέθηκε στην πρώτη ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολη και το ταξίδι είχε πολλούς… σταθμούς. Καθώς φόρεσε τη φανέλα της Άιχ Ντομπ στην Αυστρία, του Παμβοχαϊκού, της ΑΕ Κομοτηνής, της Γκίσεν στη Γερμανία, της Πολόνια Λονδίνου στην Αγγλία, της Μπαρτσελόνα στην Ισπανία και μετά του Ολυμπιακού. Ύστερα, από το 2021 ως το 2026 στους «ερυθρολεύκους». Μια πενταετία γεμάτη πολλές, δυνατές στιγμές. Αποκορύφωμα η κατάκτηση του Challenge Cup το 2023.

Όμως ο τρίτος αγώνας των ημιτελικών των playoffs της Volleyleague κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν το… κύκνειο άσμα του! Μετά από μια καριέρα με διακρίσεις τόσο με τις εθνικές ομάδες όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Με την εθνική Ελλάδας έχει τα ασημένια στην European Golden League του 2014 και την European Silver League του 2019, το χάλκινο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018. Αλλά και το ασημένιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κ21 του 2012. Σε συλλογικό επίπεδο πρωταθλητής Ελλάδας δύο φορές με τον Ολυμπιακό (2023, 2024), ενώ μετρά ισάριθμες ως κυπελλούχος (2024, 2025), νικητής του League Cup (2025, 2006) και του Super Cup (2025, 2026).

Όμως όλα αυτά ανήκουν στο… παρελθόν. Γιατί πλέον έχει προγραμματίσει το πλάνο της επόμενης ημέρας. Μιας και… εκείνη δεν θα τον βρει μέσα στο τάραφλεξ. Αλλά μακριά από αυτό. Διότι βρήκε δουλειά και θα ασχοληθεί με ό,τι έχει σπουδάσει. Καθώς ο Ανέστης Δαλακούρας είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Επομένως η νέα… σελίδα στη ζωή του έχει σχέση με τον αθλητισμό, όμως όχι με το βόλεϊ.

Πηγή: volleyland.gr